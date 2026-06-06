Policija saopštila da je postupala po prijavi dostavljenoj Odjeljenju bezbjednosti Pljevlja, te da tokom pretresa nijesu pronađeni zabranjeni predmeti niti dokazi o nelegalnom posjedovanju oružja

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Uprava policije saopštila je da je pretres kuće odbornika Demokratske narodne partije (DNP) D.K. u Pljevljima sproveden na osnovu prijave da posjeduje nelegalno vatreno oružje, odbacujući tvrdnje da je riječ o politički motivisanom postupanju.

Reagujući na navode poslanika DNP-a Vladislava Bojovića, iz Uprave policije navode da je Odjeljenju bezbjednosti Pljevlja 3. juna putem pošte dostavljena prijava u kojoj se tvrdilo da D.K. posjeduje pušku i pištolj u nelegalnom posjedu, te da svojim ponašanjem može predstavljati opasnost po bezbjednost drugih lica.

Kako ističu, policijski službenici su odmah postupili po prijavi i o svim saznanjima obavijestili nadležnog državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima.

Nakon konsultacija sa tužiocem i pribavljanja naredbe nadležnog suda, izvršen je pretres porodične kuće u Đurđevića Tari, stambenog objekta u Pljevljima, kao i vozila koje koristi D.K.

„Tom prilikom nijesu pronađeni predmeti čije je držanje zabranjeno ili za koje je potrebna dalja kriminalistička obrada, o čemu je upoznat i nadležni državni tužilac“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije naglašavaju da policijski službenici postupaju u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, principima zakonitosti, profesionalnosti, objektivnosti, nepristrasnosti i neselektivnosti, te da djeluju politički i ideološki neutralno.

„Policijski službenici preduzimaju mjere i radnje u skladu sa zakonskim nadležnostima i ovlašćenjima, kao dio redovnih i preventivnih aktivnosti usmjerenih na zaštitu bezbjednosti građana i očuvanje javnog reda i mira“, poručili su iz Uprave policije.

Reakcija policije uslijedila je nakon što je Bojović ranije ocijenio da je pretres kuće odbornika DNP-a povezan sa inicijativom za poništenje odluke o priznanju Kosova, navodeći da je riječ o pokušaju zastrašivanja i političkog pritiska.