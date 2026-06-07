Volodimir Zelenski žestoko isprozivao Putina nakon što je predsjednik Rusije odbio uživo sastanak. Zaprijetio je pomjeranjem rata iz Ukrajine u Rusiju što je već pokazao napadom dronovima na Sankt Peterburg.

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Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je danas u London na važan sastanak sa premijerom Velike Britanije Kir Starmerom, njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom i francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom i prije početka sastanaka je u intervjuu za "Skaj Njuz" govorio o otvorenom pismu koje je poslao ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Zelenski je, da podsjetimo, u tom pismu pozvao Putina na uživo sastanak što je odbio ruski predsjednik uz objašnjenje da "nema poente" sastanak u ovom trenutku.

"Mi nećemo tiho umrei. Odgovorićemo na sve napade.

Bićemo jači svakog dana. Vladimir Putin sluša samo šta govore Kijev i naši saveznici i to samo kada je veliki pritisak na njemu.

Poslednji napadi su pokazali da ukrajinski dronovi mogu da prodru duboko unutar ruske teritorije. Vratićemo njihov rat na njihovu teritoriju", započeo je Zelenski.

Potom je objasnio zašto je poslao baš otvoreno pismo. Putin je prilikom obraćanja na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu objasnio da je odmah pročitao to pismo, ali da nije imao vremena da se udubljuje uz komentar da nema poente sastanak sa Zelenskim u ovom trenutku.

"Poslao sam mu otvoreno pismo jer ne znam da li će ga zaista pročitati. Otvoreno pismo znači da mora da odgovori na njega, makar na ono što je zaista važno u njegovom društvu koje živi u nekom fantastičnom svijetu u kom oni nisu prvi napali i da ovaj rat nije vid agresije.

Zbog toga je, prema mom mišljenju, važno da se iskaže šta se dešava. Oni su ugasili internet i još mnogo drugih stvari.

Nemamo mnogo mogućnosti da pošaljemo neki signal u njihovu zemlju, državu agresora. Donijeli su ovaj veliki rat u našu zemlju. Moraju to da zaustave.

Putin u ovom trenutku i nije toliko glasan o ratu. To je zato što Moskva bilježi velike poraze na frontu", zapretio je predsjednik Ukrajine.

Da podsjetimo, nakon što je Putin odbio uživo sastanak sa Zelenskim, Ukrajina je uzvratila žestokim napadom dronovima na Sankt Peterburg, rodni grad Putina. Poginulo je nekoliko osoba i pričinjena je velika materijalna šteta.

Ubrzo se saznalo da je Zelenski ugostio Romana Abramoviča u Kijevu krajem maja ove godine. Sa njim je direktno razgovarao o mogućnosti sastanka sa Putinom i želio je da "iskoristi" Abramoviča da on ubijedi Putina na taj potez.