Iran napao Izrael!

Izvor: mondo.ba

Izraelska vojska saopštila je večeras na svom "X" nalogu da je Iran napao Izrael! Lansirano je nekoliko projektila, a prema navodima izraelske vojske, aktiviran je sistem protivvazdušne odbrane (PVO) kako bi se te rakete presrele i oborile.

"Sistemi protivvazdušne odbrane rade na obaranju prijetnji", navodi izraelska vojska na svom "X" nalogu.

Sirens were sounded in several areas across the country following the identification of missiles launched from Iran toward Israel.https://t.co/BtjlfxOegW — Israel Defense Forces (@IDF)June 7, 2026

Ovo je prvi napad Irana na Izrael još od aprila, piše "Skaj Njuz". Ovo je prvi "zvaničan" napad još od uspostavljenog prekida vatre u aprilu na šta su upozoravali pojedini iranski zvaničnici.

Navodno je ovaj napad Irana na Izrael odgovor na izraelski napad na Bejrut. Nema zvaničnih informacija o ovim navodima.