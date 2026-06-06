Zamjenik premijera Eugen Osmočesku poručio da članstvo u Evropskoj uniji ostaje prioritet, ali da je ujedinjenje sa Rumunijom jedna od opcija ukoliko pregovori o pristupanju ne budu uspješni.

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Vlada Moldavije ozbiljno razmatra mogućnost ujedinjenja sa Rumunijom ukoliko zemlja ne uspije da postane članica Evropske unije do 2028. godine, izjavio je zamjenik premijera Eugen Osmočesku.

Kako je naveo, glavni spoljnopolitički cilj Moldavije ostaje punopravno članstvo u EU, ali vlasti razmatraju i takozvani „Plan B“, koji podrazumijeva ujedinjenje sa Rumunijom u slučaju da pregovori o pristupanju ne donesu očekivane rezultate.

Moldavija, koja ima oko 2,3 miliona stanovnika i nalazi se između Rumunije i Ukrajine, posljednjih godina intenzivno produbljuje veze sa Evropskom unijom. Status kandidata za članstvo dobila je 2022. godine, dok je parlament 2024. velikom većinom podržao evropski put zemlje. Zvanični pregovori o pristupanju trebalo bi da počnu 16. juna 2026. godine.

Ipak, vlasti u Kišinjevu očekuju konkretnije signale iz Brisela. Osmočesku je istakao da su Moldaviji potrebne jasne poruke i snažnija podrška Evropske unije kako bi se suprotstavila ruskim dezinformacionim kampanjama i zadržala podršku građana evropskim integracijama.

Mogućnost ujedinjenja sa Rumunijom, prema njegovim riječima, nije nerealna. Rumunski je zvanični jezik u Moldaviji, a oko 35 odsto stanovništva već posjeduje rumunsko državljanstvo. Savremena moldavska država postoji od 1991. godine, nakon raspada Sovjetskog Saveza.

U slučaju ujedinjenja, Moldavija bi automatski postala dio Evropske unije, s obzirom na to da je Rumunija već članica bloka. Međutim, takav potez mogao bi dodatno zakomplikovati pitanje Pridnjestrovlja, separatističkog regiona koji je od raspada SSSR-a pod de fakto ruskom kontrolom.

Osmočesku je ocijenio da bi eventualni troškovi ujedinjenja bili znatni, ali ipak manji od onih koje je Njemačka imala tokom ujedinjenja 1990. godine.

Za sada ostaje neizvjesno da li će Moldavija uspjeti da završi pristupne pregovore i postane članica Evropske unije do kraja 2028. godine. Ukoliko se to ne dogodi, zemlja bi mogla da se suoči sa jednom od najznačajnijih odluka u svojoj novijoj istoriji.