On je istakao da „ne postoje sigurna mjesta u Rusiji koja mogu biti izuzeta od dugoročnih sankcija Ukrajine“, dodajući da će njihov intenzitet nastaviti da raste.

Izvor: Profimedia

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha ocijenio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin „izgubio priliku da se izvuče iz svog neuspjelog rata“ nakon što je odbio poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na direktne mirovne pregovore.

Sibiha je u objavi na društvenoj mreži X poručio da „nema dobrih vijesti za Rusiju“, navodeći da će se situacija za Moskvu dodatno pogoršavati.

„Stvari će za Rusiju biti samo gore. Gubici na bojnom polju nastaviće da rastu, a neuspjesi će postajati sve ponižavajući“, napisao je šef ukrajinske diplomatije.

No good news for the Russians.



By refusing President Zelenskyy’s offer for direct peace talks, Putin lost his chance to get out of his failed war.



Things will only get worse for Russia. Battlefield losses will continue to grow. Failures will get more humiliating.



The economy… — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha)June 6, 2026

On je istakao da „ne postoje sigurna mjesta u Rusiji koja mogu biti izuzeta od dugoročnih sankcija Ukrajine“, dodajući da će njihov intenzitet nastaviti da raste.

„Međunarodni pritisak neće popustiti. Naprotiv, samo će jačati“, naveo je Sibiha.

Prema njegovim riječima, Rusija će na kraju morati da prihvati diplomatsko rješenje sukoba, ali pod znatno nepovoljnijim uslovima.

„Putinovo odbijanje mira trebalo bi da dovede do značajnog povećanja međunarodnog pritiska na Rusiju i dodatne podrške Ukrajini“, zaključio je Sibiha u objavi.