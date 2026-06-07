Sve o stravičnim prijetnjama koje je nasilnik izgovorio prije napada na ćerku Dejana Petrovića.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ćerka Dejana Petrovića, Jovana Petrović je pretučena u noćnom izlasku nakon što je odbila dečka koji joj se udvarao, a napadač je brat MMA borca M.B. Ona je u policiji ispričala šta se dešavalo u noći kada je došlo do incidenta.

Kako je objasnio Dejan Petrović, napadač je identifikovan kao rođeni brat poznatog srpskog MMA borca. Do sukoba je došlo kada je osumnjičeni, koji je sa društvom došao sa Zlatibora, počeo da provocira goste u diskoteci.

Ćerka Dejana Petrović, Jovana Petrović je u policiji izjavila da se incident dogodio nakon izlaska u kom su momci išli za njima u grupi i vrijeđali ih riječima: "Je*aćemo Vas ku**e, dro*e..."

U jednom momentu jedan od njih, kako je navela, za koga je kasnije saznala da se radi o bratu M.B, koji je inače MMA borac, je prišao i obratio im se rečima: "Ku**e, pocepaću Vas! Je***u Vam mater!", što je ponovio nekoliko puta i tada joj je zadao udarac šakom u predjelu vrata.

Kako je dalje ispričala, od zadobijenog udarca se zateturala unazad, a onda je prišao njenog drugarici i zadao joj udarac nogom u predjelu njene noge. Kako je dalje navela u policiji, nakon incidenta je otišla kući. Tek ujutru je, zbog bolova koje je imala od zadobijenog udarca, otišla u Opštu bolnicu u Užicu za ukazivanje ljekarske pomoći.

Ovako izgleda Jovana:

Vidi opis Izgovorio jezive stvari i fizički nasrnuo na ćerku Dejana Petrovića: Odbila udvaranje pa završila sa kragnom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: privatna arhiva Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: privatna arhiva Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: privatna arhiva Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: privatna arhiva Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: privatna arhiva Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: privatna arhiva Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: privatna arhiva Br. slika: 7 7 / 7

"MMA borac bio sa svojom ekipom i njegov rođeni brat mi je udario dijete"

Podsjetimo, Dejan se juče oglasio i otkrio detalje napada.

"Sad upravo izlazim iz SUP-a i vidim da se vijest pojavila u medijima. Nije mi jasno zbog čega nije izašlo sve o napadaču, jutros u bolnici smo rekli o kome se radi i nema razloga da se prikriva. MMA borac bio je sa svojom ekipom i njegov rođeni brat mi je udario dijete pesnicom u grkljan. Nema razloga da se prikriva, on je udario dijete od osamnaest godina", rekao je prvo Dejan Petrović.

"Borac i ta ekipa su se noćas spustili sa Zlatibora u Užice. Jovana je bila sa tri drugarice u tom klubu i jedna je otišla kući, a ta njihova ekipa je cijelo veče prilazila djevojkama, smarala ih i one su ostale i krenule kući, a zatim su oni krenuli za njima i napali ih da idu na 'after'. Na Zlatibor su htjeli da ih vode, a one su rekle da imaju momke. Na šta su oni krenuli vulgarno da se izražavaju prema njima, gdje je moja ćerka odbrusila bratu M.B. i on je pesnicom udario u grkljan i posle je obezbjeđenje skočilo i oko tri ujutru Jovana je probudila mene i suprugu i od tad ne znam gdje je lijevo. Nisam mrava zgazio i nisam dijete tako vaspitavao da bude u takvim krugovima, a u mom gradu se to dešava mom djetetu", naveo je potom Petrović.