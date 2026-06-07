"Kako joj ne dosadi više": Duško Tošić javno blati Karleušu dok je nazivaju "jadnom", na pomolu žestok rat

Duško Tošić šokirao je javnost odgovorom na komentar o Jeleni Karleuši, otkrivajući rastuće tenzije između bivših partnera.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bivši fudbaler Duško Tošić šokirao je javnost kada je rešio da odgovori na komentar u kojem je jedan korisnik mreže Instagram isprozivao njegovu bivšu i majku njegove djece, Jelenu Karleušu.

Iako je do sada ćutao, ovim je pokazao da su tenzije sve veće, te da ja na pomolu "rat" bivšeg bračnog para.

Naime, jedan korisnik pomenute društvene mreže napisao je da Jelena uhodi Duška sa lažnih profila, a on je odlučio da odgovori na takav komentar i time je šokirao sve.

Izvor: Instagram printscreen

"Karleuša pi*di sa svojih 20-30 naloga na X-u, samo izmišlja priče da im napakosti jadna", glasio je komentar, na šta je Duško odgovorio:

"Stalno ona tako, kako joj ne dosadi više", napisao je Tošić.

Ovaj potez ubrzo je postao tema na "X" mreži gdje su se pojavili oprečni komentari. I dok jedni brane pop pjevačicu, drugi su na strani bivšeg fudbalera.

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