Smanjenje doprinosa dovelo do značajnog pada prihoda Fonda PIO, dok su poreski prihodi nastavili rast

Izvor: Evropa sad

Smanjenje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) kroz program „Evropa sad 2“ dovelo je do pada prihoda od doprinosa za oko 180 miliona eura u prošloj godini, prenosi Dan, pozivajući se na podatke iz završnih računa budžeta za 2024. i 2025. godinu.

Kako prenosi Dan, Vlada je reformom ukinula doprinose za PIO na teret poslodavca od 5,5 odsto, dok je stopa doprinosa na teret zaposlenih smanjena sa 15 na 10 odsto.

Prema podacima koje prenosi Dan, ukupni prihodi od svih doprinosa prošle godine iznosili su 420,4 miliona eura, što je za 29 miliona manje od planiranih 449 miliona. Godinu ranije ti prihodi dostigli su 584,7 miliona eura.

Kada je riječ o doprinosima za PIO, Dan navodi da su oni prošle godine iznosili 353,3 miliona eura, odnosno 44 miliona manje od plana. U 2024. godini prihodi po tom osnovu iznosili su 532,75 miliona eura, što predstavlja pad od gotovo 180 miliona eura.

Vlada je na posljednjoj sjednici usvojila Predlog zakona o završnom računu budžeta, a dokument će naknadno razmatrati Državna revizorska institucija (DRI), koja je prethodnih godina davala duplo negativno mišljenje na završne račune, prenosi Dan.

Ukupni primici budžeta prošle godine iznosili su 4,374 milijarde eura, od čega se 2,8 milijardi odnosi na tekuće prihode, dok je po osnovu zaduženja obezbijeđeno 1,469 milijardi eura.

Istovremeno, izdaci budžeta dostigli su četiri milijarde eura. Gotovinski deficit iznosio je 313,7 miliona eura, dok je za otplatu državnog duga izdvojeno 803,8 miliona eura.

Dan navodi da su poreski prihodi nastavili da rastu, pa je prošle godine po tom osnovu naplaćeno 2,238 milijardi eura, što je za 270 miliona više nego godinu ranije.

Najveći prihod ostvaren je od poreza na dodatu vrijednost (PDV), koji je dostigao 1,4 milijarde eura, odnosno 181 milion više nego 2024. godine.

Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica iznosili su 112 miliona eura, što predstavlja rast od 24 miliona. Istovremeno, prema podacima koje prenosi Dan, tokom prošle godine nije naplaćen nijedan euro poreza na dobitke od igara na sreću, iako je zakon bio u primjeni od 1. januara.

Rast su zabilježili i pojedini budžetski rashodi. Izdaci za službena putovanja povećani su za dva miliona eura i dostigli su 10,4 miliona, dok su troškovi kamata porasli za 12 miliona eura, na ukupno 161,1 milion.

Prema podacima koje prenosi Dan, izdaci za konsultantske usluge povećani su za pet miliona eura i prošle godine iznosili su 41,3 miliona eura.