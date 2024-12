"Ako je žena lijepa, ne mora da bude mudra": Devojka Lazara Ristovskog proslavila 33. rođendan, sve zbunila objavom

Anica Lazić juče je proslavila svoj 33. rođendan.

Anica Lazić, 39 godina mlađa djevojka Lazara Ristovskog, objavila je interesantni citat povodom proslave svog 33. rođendana, koji je na prvi mah zbunio njene pratioce.

Glumica je objavila svoju fotografiju uz koju je dodala i citat iz jedne knjige:

"Ako je žena lijepa, ne mora da bude i mudra. Biće joj oprošteno", piše na početku, da bi potom nastavila: "Ljepota pokriva mnoge nedostatke. Samo... ja još nisam srela mudru ženu, a da pritom nije i izuzetno lijepa. Mudrost daje dubinu ljepoti. Bez nje ostaje samo površnost koja, priznaćete, nije lijepa", stoji u njenoj objavi, koja je izazvala brojne reakcije u komentarima.

Anica je u nekoliko navrata pričala kako je počela njena ljubav sa slavnim glumcem, a ranije u razgovoru za "Blic" otkrila da njoj i Ristovskom nije bitna razlika u godinama, na kojoj se potencira.

"Da priznam da mi je prva dva ili tri dana bio izazov da podnesem toliku količinu pritiska. Sada već i ne gledam, da budem iskrena, jer se previše piše o razlici u godinama, a Lazar i ja to i ne osjećamo. Ima jedan momenat kada se osjeti razlika u godinama, a to je kada jedemo palačinke, ja jedem sa kremom, a on za džemom i orasima. Tada osjetimo, i to je to. Očigledno je to nešto što je tako i meni je žao što se žene danas kad napune četrdeset godina već nazivaju babama i kao da je starenje i imati neke određene godine danas sramota.

Voljela bih da budem baba jednog dana i meni je to cilj. Uvijek sam bila okružena starijima od sebe i takva sam od kada sam se rodila, sve moje drugarice su starije od mene. Da li je to zrelost, ne znam, ali prosto mi je takav horoskop, bog mi je tako dao. Što se nas dvoje tiče, ta razlika u godinama je kod nas najmanje važna, a u medijima je najvažnija", rekla je Anica.

