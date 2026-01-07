Ovako Ristovski i njegova 39 godina mlađa djevojka provode Božić: On sa djecom i unucima, a u 2026. imaju jasan cilj

Anica Lazić (34) i Lazar Ristovski (73) otkrili su kako provode praznike, ali i šta im je u planu za 2026.

Izvor: Instagram / anicalazicofficial

Proslavljeni glumac Lazar Ristovski i njegova djevojka Anica Lazić u vezi su od 2023. godine. Njihov odnos je od samog početka privlačio ogromnu pažnju, ponajviše zbog razlike u godinama zbog čega, iako su veoma aktivni na mrežama, nisu pretjerano govorili o svojoj vezi javno.

No, par je sada prvi put progovorio o svojim planovima za godinu koja je pred njima.

"Zahvalna sam na svim blagoslovima koje sam dobila ove godine i radujem se novoj godini i svemu lijepom što dolazi. Vjerujem da ću u novoj godini imati mnogo toga vrijednog da pružim publici", rekla je Anica na početku, a onda su otkrili i kako provode praznike.

"Za praznike volimo da putujemo. Lazar i ja smo avanturisti i često spakujemo kofere bez velike pripreme i razmišljanja. Kada smo u Beogradu imamo našu rutinu, dok u inostranstvu volimo da se 'raspustimo' i doživimo nova iskustva. Svijet je pun prelijepih mjesta i dobrih ljudi", priča glumica, a sa njom se složio i njen partner.

"Za praznike pobjegnemo negdje daleko od grada", dodao je Ristovski.

Anica je otkrila i da ne sprema praznična jela.

"Ne volim da kuvam i rijetko kada spremam jela. Skoro sam bila sa Lazarom u Makedoniji gdje smo jeli tikvice spremljene na makedonski način. Trenutno su mi makedonske tikvice omiljeni jelo. Posle svakog jela volim da se zasladim crnom čokoladom."

Lazar se nadovezao: "Ne spremamo. Volim podvarak i prebranac."

Oni su otkrili i šta su sebi poželjeli u novoj 2026. godini.

"Sebi bih poželjela da nastavim putem kojim sam krenula i budem zahvalna za sve darove. Osjećam veliku zahvalnost u srcu za život koji živim. Svima nam želim zdravlje i mir u duši", priča Anica Lazić.

"Sebi zdravlje. Svima više tolerancije i razumijevanja. Različitosti su bogatstvo, a ne kazna i razlog za mržnju. Različitost je dobar početak nekog novog jedinstva!", kaže proslavljeni glumac.

Božić i Badnje veče sa porodicom

Kada je riječ o Božiću i Badnjem danu, i Anica i Lazar su istakli da im je bitno da vide svoje najmilije.

"Porodica je za mene tradicija. Obilazimo jedini druge i razmjenjujemo poklone. Božić je najveći praznik na svijetu i proslavljamo ga u miru i zahvalnosti", objašnjava Anica, a Lazar dodaje: "Za praznike obilazim djecu i unuke, a Anica i ja onda otputujemo negdje u toplije krajeve."

Pogledajte i fotografije sa jednog od njihovoh egzotičnih putovanja: