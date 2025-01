Devojka Lazara Ristovskog progovorila o plastičnim operacijama, pa otkrila: "Izgledam bolje sad nego sa 18"

Anica Lazić, otvoreno je govorila o prirodnoj lepoti, pritiscima na žene, mogućim estetskim korekcijama i svakodnevnim ritualima nege.

Partnerka Lazara Ristovskog, Anica Lazić, otvoreno govori o prirodnoj lepoti, pritiscima na žene, mogućim estetskim korekcijama i svakodnevnim ritualima nege.

Anica, 39 godina je mlađa od partnera, i ne prestaje da privlači pažnju svojim otvorenim stavovima o životu. Njene izjave redovno otkrivaju intrigantne momente, a društvene mreže pune su komplimenata na račun njenog izgleda i stila.

"Sada izgledam bolje nego pre 10-15 godina"

Anica je nedavno istakla da se danas oseća lepšom i samouverenijom nego ranije: "Nije mi teško da budem prirodna, jer sam donela odluku da će to tako da bude, ali mislim da ima dosta izazova, naročito za ženski rod", rekla je.

Dodala je i da su žene pod većim pritiskom da izgledaju savršeno: "Mi smo pod većim pritiskom da budemo savršene, doterane i bez bora. Pričala sam sada sa prijateljicama baš, ja sam sebi lepša sada sa trideset i nešto nego kada sam imala osamnaest godina. Nisam radila ništa još."

Estetske korekcije? "Nikad ne reci nikad"

Iako trenutno nije radila estetske korekcije, Anica ne isključuje mogućnost da u budućnosti poseti estetskog hirurga:

"Što se tiče plastičnih operacija, to ne bih, ali se vodim onom 'nikad ne reci nikad', jer obično kada sam rekla nikad, to mi se desilo, ali mislim da ću plastično da izbegavam", ističe.

Prirodna lepota i svakodnevni rituali

Anica otkriva da se trudi da svakog dana izdvoji vreme za sebe: "Trudim se da u svakom danu imam barem sat vremena za sebe, ako je to moguće, i uspevam u tome, pored svih obaveza", dodala je, a kada je u pitanju nega, oslanja se na prirodnost:

"Nisam neko ko koristi puno kozmetiku, jer kod mene je sve manje-više prirodno. Imam jedan puder, maskaru i senku za oči. Kada je nešto prirodno, to me privuče", zaključila je.

O tome da li planira udaju

Anica je ranije i otvoreno govorila o venčanju, i koliko joj je bitno da formalizuje ljubav:

"Nisam puno maštala o venčanju kad sam bila devojčica, niti mi je danas to vrlo važno. Ja to više gledam kao formu, a meni je važnija suština. Nama ženama godi da nosimo venčanice. Ne patim za tim da se udam, važnije mi je da živim suštinu ljubavi, a to već imam, hvala Bogu", rekla je pa dodala:

"Sebi sam dala obećanje da ću u ljubavi biti hrabra, tu ne dozvoljavam da budem kukavica i uvek radim onako kako moje srce traži."

