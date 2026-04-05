Mirza Selimović spomenuo Cetinskog na koncertu u Beogradu: Publika burno reagovala

Pjevač je otpevao pjesmu Tonija Cetinskog na koncertu u Sava centru.

Mirza Selimović sinoć je održao drugi po redu solistički koncert u Sava Centru u Beogradu. Pjevač je izveo svoje hitove koje je publika pjevala napamet, ali i nekoliko pjesama svojih kolega.

Kada je na red došla njegova pjesma "Plakaćeš", koju je publici predstavio na festivalu gdje je pobjedu odnio Toni Cetinski, Mirza je spomenuo pomenutog kolegu, nakon čega je publika burno reagovala.

Mirzina namjera bila je najbolja, ali je publika jasno izrazila stav prema Cetinskom, što se, prema navodima, dovodi u vezu sa njegovim nedavnim izjavama o Srbiji, Novom Sadu i Spensu.

"Pjevam jednu pjesmu sa festivala 'Beogradsko proljeće' 2022. godine, na kom je pobijedio Toni Cetinski", rekao je Mirza, nakon čega su iz publike uslijedili zvižduci i uzvici "UA!", usmjereni ka hrvatskom pjevaču, prenosi Telegraf.

Podsjetimo, na festivalu "Beogradsko proljeće" 2022. godine pobjedu je odnio Toni Cetinski sa numerom "Čuvam ljubav". Drugo mjesto zauzeo je Željko Vasić sa pjesmom "Kompanjero", dok je treće mjesto pripalo Mirzi Selimoviću sa pjesmom "Plakaćeš".

Takmičari su tada nagrađeni u više kategorija – za najbolju kompoziciju, tekst, aranžman i interpretaciju, dok je publika putem SMS glasova odlučivala o glavnim nagradama.

Mirza Selimović već godinama uspješno čuva svoj privatni život daleko od očiju javnosti. Njegova partnerka ga prati na koncertima, ali se ne eksponira.

"Godinama privatni život čuvam za sebe i ne volim da pričam o tome, zato i traje toliko dugo. Ona takođe ne želi da se eksponira javno. Svadba će takođe biti tajna, intimna", rekao je pjevač.

Govoreći o kolegijalnim odnosima, istakao je da nikada nije imao situaciju da neko traži honorar za gostovanje na njegovim koncertima.

"Nisam nikada čuo da neko traži honorar za gostovanje, nisu mi tražili. Ako imam osjećaj da treba da bude tu i da ga platim, ja bih mu platio. Ni meni nikada niko nije plaćao ni troškove ni gorivo – ako neko ponudi smještaj, u redu, ako ne, sam platim hotel", zaključio je Selimović.