logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mirza Selimović spomenuo Cetinskog na koncertu u Beogradu: Publika burno reagovala

Autor Ana Živančević
0

Pjevač je otpevao pjesmu Tonija Cetinskog na koncertu u Sava centru.

Izvor: Instagram/mirza.selimovic

Mirza Selimović sinoć je održao drugi po redu solistički koncert u Sava Centru u Beogradu. Pjevač je izveo svoje hitove koje je publika pjevala napamet, ali i nekoliko pjesama svojih kolega.

Kada je na red došla njegova pjesma "Plakaćeš", koju je publici predstavio na festivalu gdje je pobjedu odnio Toni Cetinski, Mirza je spomenuo pomenutog kolegu, nakon čega je publika burno reagovala.

Mirzina namjera bila je najbolja, ali je publika jasno izrazila stav prema Cetinskom, što se, prema navodima, dovodi u vezu sa njegovim nedavnim izjavama o Srbiji, Novom Sadu i Spensu.

"Pjevam jednu pjesmu sa festivala 'Beogradsko proljeće' 2022. godine, na kom je pobijedio Toni Cetinski", rekao je Mirza, nakon čega su iz publike uslijedili zvižduci i uzvici "UA!", usmjereni ka hrvatskom pjevaču, prenosi Telegraf.

Podsjetimo, na festivalu "Beogradsko proljeće" 2022. godine pobjedu je odnio Toni Cetinski sa numerom "Čuvam ljubav". Drugo mjesto zauzeo je Željko Vasić sa pjesmom "Kompanjero", dok je treće mjesto pripalo Mirzi Selimoviću sa pjesmom "Plakaćeš".

Takmičari su tada nagrađeni u više kategorija – za najbolju kompoziciju, tekst, aranžman i interpretaciju, dok je publika putem SMS glasova odlučivala o glavnim nagradama.

Mirza Selimović već godinama uspješno čuva svoj privatni život daleko od očiju javnosti. Njegova partnerka ga prati na koncertima, ali se ne eksponira.

"Godinama privatni život čuvam za sebe i ne volim da pričam o tome, zato i traje toliko dugo. Ona takođe ne želi da se eksponira javno. Svadba će takođe biti tajna, intimna", rekao je pjevač.

Govoreći o kolegijalnim odnosima, istakao je da nikada nije imao situaciju da neko traži honorar za gostovanje na njegovim koncertima.

"Nisam nikada čuo da neko traži honorar za gostovanje, nisu mi tražili. Ako imam osjećaj da treba da bude tu i da ga platim, ja bih mu platio. Ni meni nikada niko nije plaćao ni troškove ni gorivo – ako neko ponudi smještaj, u redu, ako ne, sam platim hotel", zaključio je Selimović.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Toni Cetinski mirza selimović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ