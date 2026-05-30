Novosađanin Slobodan T. (60) koji se tereti za teško ubistvo supruge Branke P.(40) iznio je juče odbranu, u novosadskom Višem sudu.

Iako se ne sjeća šta se tačno dešavalo kobne večeri, optuženi je rekao da pamti samo da je iz kuhinje ušao u sobu, zamahnuo daskom prema glavi nevjenčane supruge i čuo njen jauk.

"Najteže mi je zbog ćerke, Brankine porodice i bola koji sam nanio. To tragično veče nije smjelo da se dogodi. Kajem se zbog svega, nijesam imao namjeru da ubijem Branku", rekao je Tomanić.

Opisujući porodične odnose nekoliko dana prije tragedije, kazao je da mu je sada pokojna Branka, uz niz pogrdnih riječi, rekla da je nekulturan i alkoholičar, kao i da više ne želi da ga vidi. Dodao je da mu je zabranila da vodi njihovu ćerku u vrtić.

"Nijesam ulazio u verbalnu raspravu sa njom, ali sam izlazio iz stana i na klupi plakao jer me je emotivno pogađalo to što mi nije dozvoljavala ni da kupam dijete, iako me je dozivalo iz kupatila", rekao je Tomanić.

Ispričao je i da bi uveče, kada bi ostajali sami u sobi, Branka odbijala bilo kakav dijalog o njihovom zajedničkom životu, te da ga je potpuno ignorisala.

Sestra pokojne Branke, koja je sa suprugom nakon ubistva preuzela starateljstvo nad Brankinom i Slobodanovom ćerkom, rekla je da je djevojčica sada dobro, ali da je po dolasku kod njih imala noćne more.

"Simulirala je pokrete udaraca, a na svojim igračkama je bojicama, flomasterima i šminkom ostavljala crvene mrlje. Lutke je uvijala u papirne maramice i brisala ih. To je trajalo neko vrijeme. Dijete je sada dobro, konsultujemo se sa stručnjacima i radi se sa njom", ispričala je u potresnom svjedočenju sestra ubijene žene.

Ona je istakla da je Branka bila brižna majka koja je vodila računa o ćerki, vodila je sa sobom na putovanja i da nikada nije vidjela da je udarila djevojčicu. Dodala je da ostaje pri iskazu koji je dala u tužilaštvu i da se pridružuje krivičnom gonjenju.

Iako je imao pravo da ne svjedoči, rođeni brat optuženog kazao je da nikada nije prisustvovao situaciji u kojoj je Branka bila neprijatna prema Slobodanu ili djevojčici.

Da je Branka bila posvećena majka koja je vodila računa o djetetu i vodila ga svuda sa sobom, pred sudskim vijećem potvrdio je i svjedok M. Đ, poznanik ubijene žene. On je naveo da mu se Branka žalila da Slobodan često pije i dovodi je u neprijatne situacije, ali da ga je uprkos tome voljela.

Naredno ročište zakazano je za 20. jun, kada bi trebalo da budu saslušani preostali svjedoci i vještaci.

Prema optužnici, zločin se dogodio 22. aprila prošle godine u stanu u novosadskom naselju Grbavica. Tužilaštvo tereti Slobodana Tomanića da je nožem nanio više ubodnih rana nevjenčanoj supruzi, od kojih je preminula.

Prema ranijim navodima medija, u trenutku zločina u stanu se nalazila i njihova šestogodišnja ćerka, koja je telefonom pozvala kumu, nakon čega su obaviješteni policija i Hitna pomoć. Ljekari su po dolasku mogli samo da konstatuju smrt žene.

Prema dostupnim informacijama, u ovoj porodici ranije nije bilo prijava za nasilje u porodici.