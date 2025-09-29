logo
"Znam koliko je željela da se ostvari kao majka": Poznati pjevač progovorio o trudnoći Milice Todorović

0

Mirza Selimović otvoreno je govorio o drugom stanju svoje koleginice Milice Todorović.

Pjevač Mirza Selimović govorio je o svojoj prijateljici i koleginici Milici Todorović. On je otkrio da li će Milica biti njegov gost na koncertu u Beogradu, a potom se osvrnuo na njenu trudnoću.

"Ne znam sada u kojem je ona stanju, vjerujem da će doći ako bude mogla. Moram je zvati da je pitam. Čuli smo se nekoliko puta, jako mi je drago jer znam koliko je željela da se ostvari kao majka. Mnogo je volim i želim joj sve najljepše od srca. Nisam je puno zapitkivao, ali vjerujem da je sve u redu. Prijateljstva koja sam ostvario kroz bavljenje ovim poslom su neprocjenjiva i to je bogatstvo. Meni materijalno nikada nije bilo prioritet, već prijateljstvo. Milica mi je kao starija sestra", istakao je pjevač za Blic.

Voljela bi da se uda

Podsjetimo, Milica Todorović je u šestom mjesecu trudnoće sa svojim izabranikom, a u jednoj emisiji je otkrila da bi voljela da se vjenča.

"Bijelo naslućuje na nešto, što da ne, bilo bi lijepo, ja bih voljela. Bijelo ne nosim jer bijelo širi, tako da su ovo rijetki trenuci da me vidite u bijelom. Ovo sam jedino u ormanu našla danas. Moja mama je danas pogledala haljinu i rekla mi 'To ćeš da obučeš, kao na svadbu da ideš'. Rekla sam joj da me pusti jer mi je baš lijepo", istakla je Milica.

mirza selimović milica todorović

