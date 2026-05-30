Američki predsjednik održao sastanak sa savjetnicima za nacionalnu bezbjednost, dok Teheran poručuje da konačan dogovor još nije postignut

Američki predsjednik Donald Trump još nije donio konačnu odluku o mogućem sporazumu sa Iranom kojim bi bio produžen prekid vatre i ponovo otvoren strateški važan Ormuski moreuz.

Tramp je u petak održao sastanak sa svojim savjetnicima za nacionalnu bezbjednost u Situacionoj sobi Bijele kuće, ali nakon razgovora nije saopšten konačan stav administracije.

Prije sastanka, američki predsjednik poručio je da želi da donese "konačnu odluku", dok je jedan visoki zvaničnik administracije, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, kazao da će Tramp podržati samo sporazum koji ispunjava njegove "crvene linije" i ograničava iranske nuklearne ambicije.

Pregovori između dvije strane intenzivirani su nakon medijskih navoda da su američki i iranski pregovarači postigli načelni dogovor o produženju primirja za dodatnih 60 dana, tokom kojih bi bili nastavljeni razgovori o iranskom nuklearnom programu.

Tramp je na društvenim mrežama ponovio stav da Iran ne smije posjedovati nuklearno oružje, navodeći da Ormuski moreuz mora biti ponovo otvoren za međunarodnu plovidbu i da sve pomorske mine moraju biti uklonjene.

Sa druge strane, iranski zvaničnici poručuju da sporazum još nije finalizovan.

"Nijedan korak neće biti preduzet prije nego što druga strana djeluje. Ustupke ne dobijamo pregovorima, već raketama", napisao je predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf na društvenoj mreži X.

Portparol Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bagaei izjavio je da su vlasti u Teheranu trenutno fokusirane na okončanje sukoba i da se u ovom trenutku ne razgovara o detaljima budućeg nuklearnog sporazuma.

Jedna od ključnih tačaka pregovora odnosi se na budućnost Ormuskog moreuza, kroz koji je prije izbijanja sukoba prolazilo približno petina svjetske trgovine naftom i gasom.

Prema prijedlogu memoranduma o kojem se pregovara, Iran ne bi mogao da naplaćuje prolaz kroz moreuz, dok bi bio obavezan da ukloni sve mine u roku od 30 dana. Zauzvrat, Sjedinjene Američke Države bi postepeno ublažavale sankcije i omogućile veću prodaju iranske nafte na međunarodnom tržištu.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da bi Iran i Oman zajednički upravljali plovnim putem, uz poštovanje nacionalnih interesa i međunarodnih obaveza.

Prema podacima International Atomic Energy Agency, Iran raspolaže sa više od 440 kilograma uranijuma obogaćenog do 60 odsto, što je nivo koji se smatra korakom do koncentracije potrebne za proizvodnju nuklearnog oružja. Teheran, međutim, godinama tvrdi da njegov nuklearni program ima isključivo mirnodopske svrhe.

Iako su od početka primirja dvije strane više puta razmjenjivale optužbe za njegovo kršenje, pregovori su nastavljeni, a međunarodna zajednica pažljivo prati razvoj situacije koja bi mogla imati značajan uticaj na globalnu bezbjednost i energetska tržišta.