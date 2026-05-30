"Šest mjeseci nisam plaćala kiriju, znao je da ne radim": Pjevačica 3 godine živjela u stanu Ace Pejovića

Tri godine je živela sa Andreanom Čekić u Pejovićevom stanu i pohvalila je njega i njegovu suprugu kao sjajne stanodavce.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Pjevačica Vanja Mijatović proslavila se učešćem u muzičkom takmičenju Zvezde Granda. Na početku karijere bila je podstanar, a čak tri godine sa koleginicom Andreana Čekić živjela je u stanu pjevača Aco Pejović.

Mijatovićeva je priznala da su Aco Pejović i njegova supruga Biljana bili izuzetni stanodavci.

"Jeste, živjele smo u njegovom stanu tri godine. Bio je fenomenalan stanodavac, slabo smo ga i viđali, više smo viđali njegovu suprugu koja se bavila tim stvarima. Ona je žena zmaj. Ja sam u to vrijeme imala udes, nijesam radila šest mjeseci i oni su me oslobodili svih troškova jer su znali da ne radim i moram da im se zahvalim i javno", rekla je Vanja Mijatović u emisiji Ceca Ražnatović.

Izvor: Instagram/vanja_mijatovic_vvsr

Vanja je 2013. godine doživjela tešku saobraćajnu nezgodu, nakon koje se mjesecima oporavljala, a morala je čak ponovo da uči da hoda. Osim fizičkih posljedica, nesreća je ostavila i snažan psihološki trag.

"Poslije udesa, kada sam shvatila da mogu, da ja mogu da podignem ovu čašu, da dođem do studija i tako dalje, jer to nijesam mogla, zamalo da ostanem... Neću ni da izgovaram te riječi. Onda sam shvatila šta mi je pruženo i šta sam imala onda kada sam bila nezadovoljna. Hvala Bogu što me je ostavio u životu i na nogama, to je bila lekcija koja mi je, nažalost, bila potrebna. Nadam se da će, kada ovako pričam, ljudima doći do mozga. Ne treba da čekaju takvu opomenu", rekla je svojevremeno pjevačica.