Traže provjeru rada nadležnih institucija, uvođenje femicida kao posebnog krivičnog djela i jaču zaštitu žena od nasilja

Centar za ženska prava reagovao je nakon dva slučaja ubistava žena koja su se dogodila u razmaku od svega jednog dana u Ulcinju i Bijelom Polju, ocjenjujući da nasilje nad ženama ne smije biti normalizovano i da institucije moraju preuzeti punu odgovornost.

Kako su naveli, u noći između 27. i 28. maja u ulcinjskom naselju Kodre pronađeno je tijelo tridesetšestogodišnje žene za čije se ubistvo sumnjiči njen partner, koji je potom zapalio kuću u kojoj su živjeli. Dan kasnije, u selu Rasovo kod Bijelog Polja, muškarac je, prema navodima policije, ubio svoju suprugu u porodičnoj kući.

Iz Centra za ženska prava ističu da su oba slučaja propraćena kratkim saopštenjima i šturim informacijama.

„Gubitak dva života propraćen je kratkim saopštenjima policije, par redova na portalima. Nijedna izjava čelnika policije, ministara, predstavnika Vlade“, saopštili su iz te organizacije.

Oni upozoravaju da normalizacija nasilja nad ženama ne počinje samim ubistvom, već mnogo ranije.

„Počinje godinama ranije, od načina na koji vaspitavamo djecu i što im nudimo kao primjer, do toga kako institucije tretiraju prijave nasilja“, navode iz Centra za ženska prava.

Dodaju da problem vide i u blagim kaznama, kao i u narativima koji, kako tvrde, relativizuju odgovornost počinilaca, prenosi Dan.

„Toj normalizaciji aktivno doprinose i akteri javnog prostora koji nasilje nad ženama minimiziraju i opravdavaju, uključujući medije, pojedine advokate, političare i javne ličnosti koji šire dezinformacije i koriste govor mržnje prema ženama“, poručili su.

Iz Centra za ženska prava podsjećaju da je borba protiv nasilja nad ženama jedna od obaveza Crne Gore na putu evropskih integracija.

„Ako institucije ne znaju gdje su granice odgovornosti – znamo mi i nećemo prestati da ih tražimo“, naveli su.

Ta organizacija je iznijela više zahtjeva, među kojima su procjena postupanja svih nadležnih institucija u oba slučaja, rigoroznija primjena i praćenje zaštitnih mjera, kao i usvajanje amandmana na Krivični zakonik i Zakonik o krivičnom postupku kojima bi femicid bio definisan kao posebno krivično djelo.

Takođe su zatražili od Ministarstva finansija da javno saopšti koliko će sredstava iz Plana rasta biti opredijeljeno za mjere zaštite žena od nasilja.

„Svaka institucija koja je primila prijavu, izrekla mjeru ili bila dužna da je prati mora javnosti objasniti svoje postupanje. Odgovornost ne prestaje činom zločina, niti smije ostati bez institucionalnog odgovora“, zaključuje se u saopštenju Centra za ženska prava.