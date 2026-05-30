Glumac optužio Gradsko pozorište za dvostruke aršine: „Napadnut sam na sceni, a iz predstave sam uklonjen ja“

Pavle Bogojević tvrdi da je bio žrtva fizičkog i verbalnog napada tokom probe, dok iz Gradskog pozorišta ranije poručuju da za nasilje nema mjesta u toj ustanovi

Glumac Pavle Bogojević javno je optužio Gradsko pozorište Podgorica za, kako tvrdi, nejednak odnos prema slučajevima nasilja, navodeći da je tokom rada na predstavi „Sabrana djela Vilijama Šekspira (skraćeno)“ bio izložen fizičkom i verbalnom napadu od strane kolege, ali da je, umjesto napadača, iz projekta uklonjen on, prenosi CdM.

U saopštenju dostavljenom medijima, Bogojević navodi da se incident dogodio 6. aprila tokom probe na sceni, u prisustvu svjedoka, te da je nakon toga od direktorice Gradskog pozorišta Sandre Vujović i reditelja predstave zatražio da iz projekta bude uklonjen glumac za kojeg tvrdi da ga je napao, prenosi CdM.

Prema njegovim riječima, zahtjev je u početku prihvaćen, a istovremeno mu je, kako tvrdi, neformalno sugerisano da slučaj ne prijavljuje policiji. Ipak, odlučio je da incident prijavi nadležnim institucijama.

Bogojević navodi da mu je dva dana kasnije saopšteno da je upravo on isključen iz projekta, uz obrazloženje da je „ugrozio reputaciju i ugled Pozorišta“, prenosi CdM.

„Kada sam ukazao da se time stavlja znak jednakosti između žrtve i napadača, rečeno mi je da Pozorište ‘neće da izigrava policajce i sudije’ i da mora da uradi ‘najbezbolniju stvar’“, tvrdi glumac.

On ističe da izjave svjedoka, prema njegovim saznanjima, ni nakon gotovo dva mjeseca nijesu uzete, dok osoba koju označava kao napadača, kako navodi, nastavlja angažman na novim projektima te ustanove.

Bogojević posebno problematizuje nedavno saopštenje Gradskog pozorišta povodom verbalnog napada na direktoricu Sandru Vujović nakon izvođenja predstave u Njegoševoj ulici, u kojem je ta ustanova poručila da „za nasilje nema mjesta u pozorištu“, prenosi CdM.

„Princip da za nasilje nema mjesta u pozorištu ne može važiti samo kada nasilje pogodi vrh institucije. Ako je ta težnja iskrena i jednaka za sve, onda mora važiti i za napad koji se dogodio na sceni Gradskog pozorišta“, poručio je glumac.

On je pozvao rukovodstvo Gradskog pozorišta da preispita svoje postupanje u ovom slučaju i da, kako navodi, dosljedno primjenjuje principe nulte tolerancije prema nasilju.

Sa druge strane, Gradsko pozorište Podgorica ranije je saopštilo da najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja, prijetnji i pritisaka prema zaposlenima i saradnicima, navodeći da su nakon verbalnog incidenta kojem je bila izložena direktorica Sandra Vujović obaviješteni nadležni organi, prenosi CdM.

Iz te ustanove poručili su da će sve odluke donositi isključivo na osnovu stručnih kriterijuma, profesionalnih referenci, zakonskih procedura i potreba umjetničkog procesa, te da će nastaviti da štite integritet institucije i sigurnost svojih zaposlenih i saradnika.

„Za nasilje nema mjesta u pozorištu“, zaključili su ranije iz Gradskog pozorišta.