Savez sindikata poručuje da neće potpisati Opšti kolektivni ugovor bez povećanja koeficijenata i poziva Vladu na nastavak pregovora

Generalni sekretar Saveza sindikata Crne Gore Duško Zarubica poručio je da bez ozbiljnog i suštinskog socijalnog dijaloga Crna Gora neće moći da zatvori Poglavlje 19, koje se odnosi na socijalnu politiku i zapošljavanje, prenosi CdM.

Gostujući u Jutarnjem programu TVCG, Zarubica je kazao da sindikati od premijera i socijalnih partnera očekuju povratak dijalogu kako bi se pronašlo rješenje za potpisivanje Opšteg kolektivnog ugovora.

"Sigurno nećemo potpisati Opšti kolektivni ugovor bez povećanja koeficijenata, jer smatram i siguran sam da imamo više nego opravdane argumente za taj naš zahtjev. Sa ovog mjesta još jednom apelujem i pozivam naše uvažene socijalne partnere, poslodavce i Vladu da sjednemo i argumentovano razgovaramo o mogućim rješenjima i tačkama spajanja", poručio je Zarubica, prenosi CdM.

On je podsjetio da je u četvrtak održana konferencija Međunarodne sindikalne organizacije Solidarnost, kojoj je prisustvovala i sekretarka Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EKS).

Prema njegovim riječima, tokom obraćanja delegatima jasno je istaknuto da se Poglavlje 19 ne može zatvoriti bez istinskog socijalnog dijaloga.

"Naglašeno je da se poglavlje ne može zatvoriti bez ozbiljnog i pravog socijalnog dijaloga, a ne samo fingiranog, kao što se, nažalost, u posljednje vrijeme dešava u Crnoj Gori", kazao je Zarubica.

On je istakao da će sindikati nastaviti da podržavaju evropski put Crne Gore, ali da neće pristati na kršenje radničkih prava.

"Sve ćemo uraditi da pomognemo našoj državi na putu ka Evropskoj uniji, ali isto tako nećemo dozvoliti da se krše naša prava. Naš premijer je dobio pisma, odnosno upozorenja međunarodnih institucija, u kojima se zahtijeva povratak pravom socijalnom dijalogu i pronalaženje rješenja za potpisivanje Opšteg kolektivnog ugovora", rekao je Zarubica.

Dodao je da nakon održane konferencije očekuje dodatne inicijative evropskih institucija, uključujući moguće uključivanje predstavnika Evropske komisije u proces.

"Poslije ove konferencije očekujemo jedan takav zahtjev, a najvjerovatnije i dolazak predstavnika Evropske komisije, sa jasnom porukom da je neophodno obnoviti socijalni dijalog i postići dogovor između svih partnera", zaključio je Zarubica, prenosi CdM.