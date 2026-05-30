Pokret za Podgoricu očekuje konsultacije sa partnerima iz vlasti, dok opozicija traži hitno sazivanje sjednice Skupštine Glavnog grada

Pokret za Podgoricu očekuje da tokom dana održi zvanične konsultacije sa partijama većine koje čine vlast u Podgorici, s ciljem pronalaska kandidata za predsjednika Skupštine Glavnog grada, prenosi Dan.

Kako je tom listu saopšteno iz Pokreta za Podgoricu, učešće na sastanku potvrdili su Pokret Evropa sad, SNP, Demokrate i Nova srpska demokratija, dok se očekuje potvrda i ostalih potpisnika koalicionog sporazuma.

Zamjenica gradonačelnika Nađa Ljiljanić poručila je da je osnovni cilj sastanka pronalaženje rješenja koje bi spriječilo uvođenje prinudne uprave.

"Pokret za Podgoricu ne želi prinudnu upravu. Jedini cilj sastanka je pronalaženje rješenja. Želimo otvorene karte na sto i da se riješi kriza, ako scenario za prinudnu upravu nije dogovoren bez nas", kazala je Ljiljanić, prenosi Dan.

Prema nezvaničnim informacijama, još nije izvjesno da li će u razgovorima učestvovati Demokratska narodna partija (DNP), što dodatno komplikuje pokušaje konsolidacije vladajuće većine.

Istovremeno, opozicija pokreće inicijative za rješavanje institucionalne krize. Stranka evropskog progresa (SEP) zatražila je od Demokratske partije socijalista (DPS), kao najbrojnije opozicione partije u lokalnom parlamentu, da bez odlaganja zakaže sjednicu Skupštine Glavnog grada.

Iz SEP-a navode da je potrebno hitno organizovati konsultacije opozicionih partija kako bi se pokušalo doći do zajedničkog kandidata za predsjednika parlamenta.

Odbornik te partije Ilija Mugoša kazao je za Dan da bi sjednica gradskog parlamenta trebalo da bude održana u naredne dvije sedmice.

"Imamo rok od 30 dana da izaberemo predsjednika Skupštine. U komunikaciji smo sa dijelom opozicije sa kojima smo ranije razgovarali i oni su iskazali spremnost da otpočnu razgovore o potencijalnom kandidatu za predsjednika parlamenta. Već početkom naredne sedmice pokušaćemo da organizujemo konsultacije i dođemo do imena koje bi bilo prihvatljivo svim opozicionim partijama", rekao je Mugoša.

On tvrdi da je cilj opozicije da spriječi uvođenje prinudne uprave u Glavnom gradu.

"Jasno je da je cilj vlasti prinudna uprava, što je nevjerovatno. Žele da ugase Skupštinu Glavnog grada i da u potpunosti blokiraju Glavni grad, kako bi jedan čovjek preuzeo potpuno netransparentno upravljanje gradom. Mi to nećemo dozvoliti", poručio je Mugoša, prenosi Dan.

Pred političkim akterima ostaje rok do 26. juna da izaberu novog predsjednika Skupštine Glavnog grada i izbjegnu dalje produbljivanje političke krize u Podgorici.