Iz Kabineta predsjednika poručuju da pitanje Prevlake prevazilazi dnevnu politiku i zahtijeva stručan, institucionalan i odgovoran pristup

Kabinetska služba predsjednika Crne Gore saopštila je da pitanje Prevlake i državne granice predstavlja jedno od najvažnijih pitanja državnog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i zaštite dugoročnih interesa Crne Gore, zbog čega taj proces, kako navode, mora biti vođen ozbiljno, stručno i uz punu državnu odgovornost.

Iz Službe predsjednika saopšteno je da je Ministarstvu vanjskih poslova upućen prijedlog da se Miodrag Lekić imenuje za člana Komisije za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice, kao i za pripremu zaključivanja međunarodnih ugovora o državnoj granici.

Kako navode, prijedlog je dostavljen imajući u vidu značaj i složenost pitanja Prevlake, uz ocjenu da Crna Gora u tom procesu treba da koristi raspoloživo institucionalno znanje, diplomatsko iskustvo i međunarodni kredibilitet.

U saopštenju se ističe i da se u arhivi Službe predsjednika nalazi obimna dokumentacija koja bi mogla biti od značaja za rad Komisije. Zbog toga je predloženo da članovi Komisije izvrše neposredan uvid u materijal i izdvoje dokumentaciju koju smatraju relevantnom za dalji rad.

„Država mora da radi na osnovu pune dokumentacije, institucionalnog pamćenja i činjenica“, navodi se u saopštenju.

Iz Kabineta predsjednika podsjećaju da je Lekić bivši diplomata, ambasador, profesor i nekadašnji ministar inostranih poslova, te da je učestvovao u međunarodnim pregovorima tokom devedesetih godina, uključujući Londonsku konferenciju i mirovne pregovore u Ženevi, na kojima se razmatralo i pitanje Prevlake.

Takođe se navodi da je bio ministar vanjskih poslova u periodu kada je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio Rezoluciju 779 iz oktobra 1992. godine, kojom je području Rt Oštro – Prevlaka dodijeljen poseban status.

Iz Službe predsjednika ističu da je Lekić i kao poslanik i predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore kontinuirano pokretao pitanja vezana za status Prevlake i aktivnosti nadležnih institucija u vezi sa tim pitanjem.

„Crna Gora u ovom procesu mora da pokaže ozbiljnost države koja zna vrijednost svoje teritorije, svojih granica i svog međunarodnog položaja. Zato je važno da u radu Komisije učestvuju pojedinci sa dokazanim iskustvom, institucionalnim znanjem i međunarodnim pregovaračkim kapacitetom“, poručili su iz Kabineta predsjednika.

U saopštenju se zaključuje da pitanje Prevlake prevazilazi dnevnu politiku i predstavlja pitanje državnog kontinuiteta, pravne sigurnosti i odgovornosti prema budućim generacijama, zbog čega proces razgraničenja mora biti vođen transparentno, stručno i u punom kapacitetu institucija Crne Gore.