Pripadnici američke vojske moraće da ispune zahtjeve fizičke spremnosti i standarde tjelesne građe kako bi dobili besplatne ulaznice za spektakl u Bijeloj kući

Visoki zvaničnici Pentagona sastavljaju liste pripadnika američkih oružanih snaga kojima će biti ponuđena mogućnost da narednog mjeseca prisustvuju UFC događaju u Bijeloj kući, čiji će domaćin biti američki predsjednik Donald Trump.

Međutim, ulaznice neće dobiti svi zainteresovani vojnici, već samo oni koji ispunjavaju stroge standarde fizičke spremnosti i tjelesne građe.

Prema internim smjernicama, do kojih je došao CNN, dobitnici ulaznica moraju imati odnos obima struka i visine manji od 0,55, kao i da zadovoljavaju sve zahtjeve fizičke spremnosti propisane za rod vojske kojem pripadaju.

Ovaj kriterijum poklapa se sa standardima koje je Ministarstvo odbrane SAD uvelo ranije ove godine, kada je odnos struka i visine postao jedan od pokazatelja borbene spremnosti vojnog osoblja.

Promjena standarda dio je šire inicijative ministra odbrane Pete Hegseth, koji je više puta naglašavao značaj fizičke spremnosti u američkim oružanim snagama.

"Neće biti 'debelih vojnika' ni 'debelih generala i admirala po hodnicima Pentagona'", poručio je Hegset tokom obraćanja vojnim komandantima prošle godine.

Prema navodima CNN-a, pojedini zvaničnici Ministarstva odbrane smatraju da kriterijumi za prisustvo događaju šalju jasnu poruku o važnosti fizičke spremnosti među pripadnicima vojske.

Smjernice dodatno nalažu komandantima da prednost daju mlađim podoficirima i oficirima, kao i vojnicima koji su istinski ljubitelji UFC-a.

Iako Pentagon preporučuje uključivanje pripadnika vojske iz različitih djelova zemlje, oni će sami snositi troškove putovanja do Vašingtona, dok će ulaznice za događaj biti besplatne.

Američki mediji podsjećaju da je Pentagon i ranije veliku pažnju posvećivao organizaciji javnih događaja na kojima učestvuje predsjednik Tramp, uključujući izbor vojnika koji će biti vidljivi u televizijskim prenosima tokom njegovih posjeta vojnim bazama.

Planirani UFC događaj u Bijeloj kući izazvao je veliku pažnju javnosti i medija, a očekuje se da će biti jedan od najpraćenijih sportskih i političkih događaja tokom ljeta u Sjedinjenim Američkim Državama.