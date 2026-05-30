Sindikat slobodnih radnika Kliničkog centra tvrdi da pojedine odredbe Granskog kolektivnog ugovora krše prava zaposlenih i najavljuje obraćanje evropskim institucijama

Sindikat slobodnih radnika Kliničkog centra Crne Gore predao je inicijativu za ocjenu ustavnosti pojedinih odredbi Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvo, tvrdeći da su njima diskriminisani određeni zaposleni kojima nijesu povećane zarade, kao i dio sindikalnog članstva, prenosi Dan.

Iz Sindikata navode da su zatražili i prijem svojih predstavnika u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, a obratili su se i Evropskoj federaciji sindikata javnih službi (EPSU) i Evropskoj alijansi za javno zdravlje (EPHA).

Kako ističu, pitanje diskriminacije po osnovu sindikalne pripadnosti direktno se odnosi na Poglavlje 19 koje se tiče socijalne politike i zapošljavanja, dok je zaštita osnovnih prava i sloboda sastavni dio Poglavlja 23 u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

"Diskriminacija po osnovu sindikalne pripadnosti direktno se tretira u okviru Poglavlja 19 – socijalna politika i zapošljavanje. Ovo poglavlje obuhvata slobodu udruživanja, pravo na organizovanje i kolektivno pregovaranje, kao i zaštitu radnika i sindikalnih predstavnika od bilo kojeg vida diskriminacije ili odmazde", saopštili su iz Sindikata, prenosi Dan.

Posebno spornim smatraju član 48 Granskog kolektivnog ugovora, kojim su sredstva za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor, koja poslodavac uplaćuje u iznosu od 0,5 odsto bruto zarade, predviđena samo za članove reprezentativnih sindikata na nivou države.

Iz Sindikata tvrde da se na taj način pravi podjela na "podobne i nepodobne sindikate", kao i na zaposlene čija se prava različito tretiraju.

"Na ovaj način izvršena je selekcija i diskriminacija sindikata na podobne i nepodobne sindikate, kao i diskriminacija zaposlenih na one čije je zdravlje važnije od zdravlja zaposlenih koji nijesu članovi reprezentativnih sindikata", navode iz Sindikata, prenosi Dan.

Predsjednik Sindikata slobodnih radnika KCCG Željko Milićević u dopisu upućenom premijeru Milojku Spajiću naveo je da su ministar zdravlja Vojislav Šimun i dva granska sindikata krajem prošle godine potpisali novi GKU koji je, kako tvrdi, diskriminatoran akt.

Sindikat takođe smatra da su zdravstveni saradnici ponovo izostavljeni iz povećanja ličnih koeficijenata za obračun zarada, što se, prema njihovim tvrdnjama, dogodilo i prilikom izmjena GKU 2022. godine.

"Odredbama novog GKU iz povećanja ličnih koeficijenata za obračun zarade izostavljen je čitav kadar zdravstvenih saradnika. To je ponovljena diskriminacija koja se dogodila i 2022. godine", navodi se u dopisu premijeru, prenosi Dan.

Iz Sindikata poručuju da očekuju da će Ustavni sud potvrditi njihove navode o diskriminaciji, te traže aktivnije uključivanje Vlade u rješavanje ovog pitanja.