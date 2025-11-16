Bivša žena Ace Lukasa u prvom redu, Anđela ignorisala medije: Evo ko je sve od poznatih bio na koncertu Mirze Selimovića

Pjevač Mirza Selimović juče je izrazio sreću što je "uspeo da napuni Sava Centar", dok su ga iz publike bodrile javne ličnosti
Pjevač Mirza Selimović otvorio je svoj koncert pred beogradskom publikom, na kom su se našle mnoge poznate ličnosti.
Na njegovom koncertu prva se u elegantnoj haljini pojavila Sofija Šašić, ćerka pevača Željka Šašića i Sonje Vuksanović. Nije skidala osmeh sa lica, a mamila je uzdahe svih prisutnih.
Za njom su došle i pjevačice Jelena Gerbec i Ivana Selakov, kao i pjevačica Nikolina Kovač koja je nedavno otkrila da čeka bebu sa pjevačem Sašom Kaporom.
Pored njih, u prvim redovima uhvaćen je pobjednik "Elite 8" Nenad Marinković Gastoz sa svojom devojkom Anđelom Đuričić, koja je bila neprijatna prema pripadnicima medija, jer je odbijala da priča s njima kada su joj tražili izjavu.

