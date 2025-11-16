logo
Bivša žena Ace Lukasa u prvom redu, Anđela ignorisala medije: Evo ko je sve od poznatih bio na koncertu Mirze Selimovića

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevač Mirza Selimović juče je izrazio sreću što je "uspeo da napuni Sava Centar", dok su ga iz publike bodrile javne ličnosti

Bivša žena Ace Lukasa u prvom redu, Anđela ignorisala medije: Evo ko je sve od poznatih bio na konce Izvor: MONDO, Stefan Stojanović

Pjevač Mirza Selimović otvorio je svoj koncert pred beogradskom publikom, na kom su se našle mnoge poznate ličnosti.

Na njegovom koncertu prva se u elegantnoj haljini pojavila Sofija Šašić, ćerka pevača Željka Šašića i Sonje Vuksanović. Nije skidala osmeh sa lica, a mamila je uzdahe svih prisutnih.

Za njom su došle i pjevačice Jelena Gerbec i Ivana Selakov, kao i pjevačica Nikolina Kovač koja je nedavno otkrila da čeka bebu sa pjevačem Sašom Kaporom.

Pored njih, u prvim redovima uhvaćen je pobjednik "Elite 8" Nenad Marinković Gastoz sa svojom devojkom Anđelom Đuričić, koja je bila neprijatna prema pripadnicima medija, jer je odbijala da priča s njima kada su joj tražili izjavu.

Pogledajte:

mirza selimović Sonja Šašić Aca Lukas

