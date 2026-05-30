Istraživanje Grinpisa pokazalo da su "fantomske dozvole" korišćene za legalizaciju gotovo 27 tona zlata vrijednog 3,88 milijardi dolara

Ilegalna eksploatacija zlata u brazilskoj Amazoniji i dalje predstavlja ozbiljan problem uprkos naporima vlasti da suzbiju nezakonito rudarenje, pokazalo je novo istraživanje organizacije Grinpis.

Predsjednik Brazila Luiz Inácio Lula da Silva po stupanju na dužnost 2023. godine obećao je da će stati na kraj ilegalnoj eksploataciji zlata na teritorijama autohtonih naroda i u zaštićenim područjima. Međutim, visoke cijene zlata na svjetskom tržištu podstakle su rudare da pronađu nove načine za prikrivanje porijekla dragocjenog metala.

Prema nalazima Grinpisa, rudari koriste dozvole za eksploataciju sa lokacija na kojima se uopšte ne obavljaju rudarske aktivnosti kako bi legalizovali zlato iskopano na zabranjenim područjima.

Organizacija je analizirala 187 šumskih područja u blizini teritorija autohtonih zajednica i zaštićenih zona u Amazoniji za koja je brazilska Nacionalna rudarska agencija izdala dozvole za eksploataciju zlata. Utvrđeno je da na čak 98 lokacija nema nikakvih tragova rudarskih radova.

Uprkos tome, takozvane "fantomske dozvole" korišćene su za opravdavanje prodaje 26,8 tona zlata procijenjene vrijednosti od 3,88 milijardi dolara u periodu od 2018. do marta 2026. godine.

Novinari Rojtersa nadlijetali su pojedine lokacije obuhvaćene istraživanjem i potvrdili da na terenu nije bilo znakova rudarenja, iako dokumentacija pokazuje značajnu proizvodnju zlata. Istovremeno, u neposrednoj blizini uočene su aktivne ilegalne rudarske operacije unutar zaštićenih područja.

Istraživači smatraju da veliki dio zlata koje je legalizovano putem spornih dozvola potiče upravo sa teritorija autohtonih naroda i iz zaštićenih djelova Amazonije, uključujući područje naroda Kajapo u saveznoj državi Para.

Poglavica Kajapa Megaron Tksukaramae izrazio je nezadovoljstvo dosadašnjim djelovanjem nadležnih institucija.

"Ne znam šta je još potrebno da bi se riješio problem ilegalnog rudarenja na zemlji autohtonih naroda. To uništava zemlju, zagađuje rijeke, a domorodačko stanovništvo, ne shvatajući to, na kraju jede otrovanu ribu", upozorio je on.

Iz Nacionalne rudarske agencije saopštili su da prate dozvole koje je Grinpis označio kao sporne kako bi utvrdili eventualne nepravilnosti, navodeći da Amazonija predstavlja veliki logistički i nadzorni izazov zbog velikog broja izdatih dozvola.

Portparol Grinpisa u Brazilu Denisli Agijar upozorio je da će se problem nastaviti sve dok postoji mogućnost da se porijeklo zlata prikriva korišćenjem rudarskih dozvola.

"Dok god je moguće pratiti porijeklo zlata korišćenjem rudarskih dozvola na ovaj način, ilegalna eksploatacija nastaviće da se širi Amazonijom", poručio je Agijar.