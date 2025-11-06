logo
Pjevač progovorio o žestokoj svađi sa Milicom Pavlović: "Teška priča, otpratio sam i ja nju"

Pjevač progovorio o žestokoj svađi sa Milicom Pavlović: "Teška priča, otpratio sam i ja nju"

Autor Ana Živančević
0

Mirza Selimović prokomentarisao je svoju koleginicu Milicu Pavlović.

Mirza Selimović prokomentarisao je svoju koleginicu Milicu Pavlović

Pjevač Mirza Selimović progovorio je o svom odnosu sa Milicom Pavlović i otkrio zbog čega ga je otpratila sa društvenih mreža.

On je naveo da se to desilo kada je ispao skandal vezan za pjesmu "Provereno".

"Istina je, ali nije ona samo mene otpratila kada je bila ona situacija sa onom pjesmom 'Provereno'. Ne znam ja, valjda je zbog toga, to sam čuo kasnije, tako su mi rekli", rekao je Selimović i dodao:

"Pa zato što je nisam javno podržao, a nisam to ni pratio tada. Nije me to nešto ni zanimalo, pravo da ti kažem. Nakon toga smo se normalno čuli. Javila mi se nekoliko puta, a i ja njoj, čestitao sam joj na koncertu. Čujemo se povremeno, ne kao prije, ali čujemo se. Teška priča, ali teče nekim svojim tokom. Otpratio sam i ja nju."

Podsjetimo, nedavno je Milicu Pavlović prokomentarisala i Dara Bubamara, i tom prilikom je nazvala "fejkarom".

"Milica Pavlović je takva fejkara, tako je fejk i kad priča i kad peva to je tako izvještačeno sve. Ljudi sve vide ko šta kako. Što se tiče toga što je rekla za mene, to je teška laž. Što bih ja tražila marketing od nekog ko sebi ne može da pomogne. Kad je mačka tražila uslugu od miša."

Milica Pavlović mirza selimović svađa

