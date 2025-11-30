Mirza Selimović gestom na koncertu oduševio cijelu javnost: Pjevač svima održao lekciju iz humanosti

Ovaj potez Mirze Selimovića izazvao je snažne reakcije publike, ali i poštovanje šire javnosti

Mirza Selimović sinoć je, u subotu 29. novembra, priredio nezaboravnu muzičku noć u Tuzli, gdje je pred više od 4.000 posetilaca održao koncert koji će se dugo pamtiti.

Prepuna dvorana odzvanjala je hitovima, emocijama i iskrenom povezanošću između izvođača i publike, ali i velikim humanim gestom koji je obilježio cijeli događaj.

Tokom dvosatnog nastupa, pjevač je izveo svoje najpoznatije pjesme, a jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bila je posebna izvedba numere posvećene legendarnom Halidu Bešliću, kojom je Mirza odao priznanje muzičaru koji je obilježio generacije.

Publika je svaku pjesmu ispratila ovacijama, a atmosfera u dvorani bila je ispunjena energijom, toplinom i zajedništvom. Ipak, ono što je ovu muzičku noć učinilo posebnom jeste činjenica da će sav prihod od koncerta biti doniran deci bez roditeljskog staranja.

Ovaj potez Mirze Selimovića izazvao je snažne reakcije publike, ali i poštovanje šire javnosti.

"Uvjek sam vjerovao da muzika ima moć da mijenja ljude i povezuje nas. Ako svojim radom mogu bar malo doprinijeti da nečiji život bude ljepši, onda je to za mene najveća nagrada", poručio je Selimović nakon koncerta.

Organizatori ističu da su ponosni na činjenicu da je koncert protekao iznad svih očekivanja, te da će donacija značajno pomoći ustanovama i organizacijama koje brinu o djeci bez roditeljskog staranja.

Veče u Tuzli još jednom je potvrdila da je Mirza Selimović ne samo vrhunski vokal, već i umjetnik velikog srca, a publika mu je to uzvratila gromoglasnim aplauzom i beskrajnom podrškom.