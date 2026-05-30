Nesreća se dogodila na putu Gubavac – Bistrica, u mjestu Lozna Luka

Izvor: MONDO/Kristina Raičević

Dvije osobe poginule su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na putu Gubavac – Bistrica, u mjestu Lozna Luka kod Bijelog Polja.

Prema informacijama koje prenosi RTCG, stradali su vozač i suvozač automobila.

Iz Službe zaštite i spašavanja saopšteno je da je u nesreći učestvovalo jedno vozilo koje je, iz za sada neutvrđenih razloga, sletjelo sa kolovoza.

Na mjestu nesreće nalaze se pripadnici policije, ekipe Hitne medicinske pomoći, kao i dvije ekipe Službe zaštite i spašavanja koje učestvuju u intervenciji, prenosi CdM.

Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće biće poznate nakon uviđaja i istrage koju sprovode nadležni organi.