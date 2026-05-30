Nakon otkrivanja robe vrijedne skoro 40.000 eura u Beranama, u magacinu jedne firme pronađena i dodatna količina tekstila vrijedna 5.000 eura

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Policija je u magacinskom prostoru jedne firme u Podgorici pronašla tekstilnu robu vrijednu oko 5.000 eura za koju se sumnja da je bila namijenjena nedozvoljenoj trgovini, prenosi CdM pozivajući se na saopštenje Uprave policije.

Kako navode iz policije, službenici Sektora granične policije – Odsjeka za suzbijanje prekograničnog kriminala nastavili su aktivnosti nakon što je na području Berana prethodno otkrivena tekstilna roba bez dokumentacije vrijedna gotovo 40.000 eura.

"Preduzimanjem daljih mjera i radnji u magacinu je otkrivena još jedna količina tekstilne robe za koju se sumnja da je bila namijenjena nedozvoljenoj trgovini, vrijednosti 5.000 eura", saopšteno je iz Uprave policije, prenosi CdM.

Po nalogu sudije za istragu Osnovnog suda u Podgorici izvršen je pretres prostorija firme „T.E.“ d.o.o. sa sjedištem u Podgorici.

Tokom pretresa pronađena su i oduzeta četiri veća džaka sa tekstilnom robom ukupne vrijednosti 5.000 eura.

"O preduzetim aktivnostima obaviještena je dežurna državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici", navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije dodaju da je nadležna tužiteljka naložila dostavljanje kompletne dokumentacije radi ocjene i pravne kvalifikacije događaja.

Kako prenosi CdM, policija podsjeća da su službenici Regionalnog centra granične policije „Sjever“ – Mobilne jedinice ranije na magistralnom putu Berane–Kolašin, u mjestu Jelovica, kontrolisali teretno vozilo marke „Opel Vivaro“ podgoričkih registarskih oznaka.

Vozilom je upravljao D.P. (23) iz Podgorice, zaposlen u firmi „T.E.“ d.o.o, a tokom kontrole pronađena je veća količina tekstilne robe ukupne vrijednosti 39.815 eura za koju nije posjedovao odgovarajuću dokumentaciju niti dokaz o porijeklu.

Nakon konsultacija sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Beranama ocijenjeno je da postoje osnovi sumnje da je počinjeno krivično djelo nedozvoljena trgovina, zbog čega će protiv D.P. biti podnijeta krivična prijava u redovnom postupku.