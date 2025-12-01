Pevač se požalio Saši Popoviću jer peva za 400 evra: Potez čelnika "Granda" promenio mu je karijeru

Mirza Selimović pobedio je u takmičenju "Zvezde Granda", ali na početku karijere nije dovoljno zarađivao.

Saša Popović, čelnik "Granda", koji je preminuo nakon borbe sa opakom bolešću, jednom prilikom je govorio o ugovorima pevača, te otkrio da je Mirza Selimović pevao za 400 evra na početku karijere zbog čega se i bunio.

"Toliko ima te dece i svako daje neke izjave, mene to toliko ne pogađa. Kada dođu pred finale, njih dvadesetak potpisuje ugovor od devet godina. Svake godine kažem finalistima da je ugovor aktivan samo ako možemo da napravimo nešto od njih. Znači, potpisali su ugovor i do tada su radili za sto, sto pedeset evra po nekim klubovima, diskotekama. Onda dolaze u takmičenje i kreće novo poglavlje", objasnio je Saša Popović tada.

"Znači kažem im, dobićete pesme, reklame, ako uspemo da vas podignemo na hiljadu evra, dve, to je super i to vredi, a ako vidimo da za godinu dana i dalje rade za 150 evra, taj ugovor ne vredi ništa. Kažemo im da idu da pevaju i rade kao što su i do tada, ali imaju ugovor na devet godina sa nama i uvek mogu da dođu kod nas kada nešto snime, jer smo mi njihova kuća, pa možda se desi nešto za tri-četiri godine", istakao je jednom prilikom.

"Mirza je pevao za 400-500 evra"

"Sećam se Mirze Selimovića koji je bio pobednik. On je dobio jednu-dve pesme, ali ništa se značajno nije desilo. Došao je i rekao: 'Direktore, šta da radim, ja i dalje pevam za 400-500 evra?'. Ja sam mu rekao: 'Ti sam sebi radi tezge. Ako mi budemo imali neki nastup za tebe, mi ćemo ti to zakazati. I bez obzira što imaš ugovor, sve su pare tvoje", ispričao je nekadašnji direktor "Grand produkcije".

"Mirza je kasnije napravio veliki uspeh i sada ima odličnu cenu. Samo da kažem da u ugovoru stoji 70 posto njima, 30 posto 'Grandu', ali to je za one pevače kojima stvarno možemo da podignemo cenu i mogu da pevaju za ozbiljne pare", istakao je Popović pre nekoliko godina.

Održao spektakularan koncert u Sava Centru

Inače, Mirza Selimović je nedavno održao koncert u Sava Centru i tom prilikom održao je emotivan govor.

"Dobro veče, Beograde. Uh, kakav početak! Vidim da ste vi koji ste bili došli opet, poveli ste svoje drugove. Ne mogu da verujem da sam napunio Sava Centar. Više volim da pevam nego da pričam, tako da 'Pusti da verujem’ da izvedemo zajedno", obratio se muzička zvezda i nastavio da oduševljava publiku.