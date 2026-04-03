Prvu estetsku intervenciju uradila u 16: Teodora Džehverović otkrila šta je sve operisala na sebi (Foto)

Pjevačica Teodora Džehverović ne krije da je išla na plastične operacije

Pjevačica Teodora Džehverović govorila je otvoreno o estetskim korekcijama, ističući da se ne kaje zbog svojih odluka.

Kako je kazala, sve promjene koje je radila na sebi bile su umjerene.

"Ja sam uvijek otvoreno pričala šta sam radila na sebi. Mislim da ni u čemu nisam pretjerala i da su ovo zaista bile minimalne korekcije. Sa 16 godina sam operisala uši, jer sam bila mali klempo. 2019. sam operisala grudi, usne sam posljednji put radila prije dvije godine", rekla je ona.

Dodala je da je kroz godine prošla kroz prirodan proces promjene.

"Priznajem da sam se mnogo promijenila do sad, ali prosto mislim da je taj proces razvoja kod svakoga drugačiji. Drugačija šminka je bila popularna, kosa, kilaža i slično. Ko vjeruje, vjeruje. Na sebi ne bih ništa mijenjala, a kod sebe bih impulsivnost", iskrena je pjevačica.

