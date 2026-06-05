On je rekao da evropski partneri snažno podržavaju ambicije Crne Gore da postane naredna članica Unije.

Izvor: Profimedia

Francuski predsjednik Emanuel Makron kazao je danas u Tivtu da je cilj evropskih partnera da pomognu Crnoj Gori u ispunjavanju obaveza i da se što brže integriše.

“Proces integracije učiniće da Crna Gora još više napreduje i da bude članica naše evropske porodice”, kazao je Makron novinarima uoči Samita EU-Zapadni Balkan.

On je rekao da evropski partneri snažno podržavaju ambicije Crne Gore da postane naredna članica Unije.

"Zapravo je i razlog našeg sastanka ovdje proširenje evropske zajednice sa novom članicom Crnom Gorom”, istakao je.

Dodao je da su tu da bi pružili podršku rezultatima koje su crnogorske vlasti postigle do sada kako bi se pridružile EU.