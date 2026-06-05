Nakon eksplozije mornaričkog drona u luci Konstanca, Ruska ambasada u Bukureštu saopštila je da je reč o ukrajinskom bespilotnom plovilu, odbacujući bilo kakvu povezanost sa Rusijom.

Izvor: printscreen X

Ruska ambasada u Bukureštu saopštila je da je mornarički dron koji je eksplodirao u luci Konstanca ukrajinskog porijekla, navodeći da je "svaki pokušaj da se ovi dronovi direktno ili indirektno povežu sa Rusijom i da se pripiše odgovornost za incident neosnovani".

U saopštenju za javnost ambasada navodi da se, pored drona koji je eksplodirao u luci, još tri slična drona kreću ka rumunskim teritorijalnim vodama.

⚡️– A sea drone has struck the Constanta Black Sea port of Romania. The access to the area has been restricted by authorites.pic.twitter.com/mZu6S1XU3N — MonitorX (@MonitorX99800)June 5, 2026

"S obzirom na nepotpune informacije koje je širilo rumunsko Ministarstvo nacionalne odbrane u vezi sa pomorskim dronom koji je eksplodirao u luci Konstanca, kao i tri druga slična drona koja su lebdjela ka rumunskim teritorijalnim vodama, ruska ambasada u Rumuniji obavještava rumunsku javnost da se radi o ukrajinskim bespilotnim pomorskim vozilima, koje kijevski režim koristi za izvršavanje terorističkih akata protiv civilnih brodova i stvaranje pretnji bezbijednosti plovidbe u Crnom moru. Svaki pokušaj da se ovi dronovi direktno ili indirektno povežu sa Rusijom i da joj se pripiše odgovornost za incident je neosnovan", saopštila je pres služba Ambasade Ruske Federacije u Bukureštu.

Reakcija ruske ambasade usledila je nakon izjave rumunskog predsjednika Nikušora Dana, koji je ocenio da je incident u luci Konstanca direktna posledica rata koji je Rusija pokrenula protiv Ukrajine.

Une puissante explosion s'est produite près du port roumain de Constanta, selon les médias. Le périmètre a été bouclé et la population évacuée. Cette explosion survient dans un contexte d'attaques russes contre la région d'Odessa.pic.twitter.com/k5RiGmgcW6 — JfGino (@jfgino)June 5, 2026

Eksplozija mornaričkog drona dogodila se u petak ujutru u blizini vezova 77 i 78 u luci Konstanca. Nakon incidenta vlasti su aktivirale Crveni interventni plan, dok prema prvim informacijama nije bilo žrtava.

Rumunsko Ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo je da je riječ o tipu dronu "koji je korišćen u ratu u Ukrajini", dok istragu vodi Tužilaštvo pri Apelacionom sudu u Konstanci.

U zoni luke izdata je i upozorenje "Ro-Alert", kojim je građanima savjetovano da se sklone na bezbjedno. Za sada nema zvaničnih informacija koje bi sa sigurnošću potvrdile o kojoj vrsti drona je rjieč, odakle potiče i na koji način je dospio u luku Konstanca.