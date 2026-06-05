Inspekcija rada saznala je da su savjetnici direktora gradskog preduzeća „Zelenilo“ Nemanje Gajovića – M.V. i M.T. primljeni na ta radna mjesta mimo važećih propisa.

Izvor: PG biro

O tome je „Vijesti“ obavijestio zviždač tog preduzeća koji je redakciji dostavio i nalaz Inspekcije rada kojim se potvrđuje da je Gajović „nezakonito, bez konkursa, primio u radni odnos dva svoja savjetnika“.

„Nakon što je postupajući inspektor izvršio nadzor kod subjekta nadzora konstatovane su nepravilnosti u smislu povrede odredbe člana 20, a tiče se ispunjavanja posebnih uslova za zaposlenog M. V. i člana 54 Zakona o radu za zaposlenog M. T“, stoji u dokumentu u koji „Vijesti“ imaju uvid.

Iz „Zelenila“ su redakciji potvrdili da je Inspekcija konstatovala nepravilnosti, dodajući da će „one biti sve uredno otklonjene“.

Sindikat „Zelenila“ tvrdio je juče da su se Gajović i njegovi savjetnici istakli „antisindikalnom diskriminacijom“.

Kako su naveli, nakon imenovanja Gajovića imali su velika očekivanja – od njega i novog rukovodstva preduzeća, prenose Vijesti.

Tvrdili su i da su problemi vezani za antisindikalno diskriminaciju „krenuli od momenta kada je Gajović izabran“, dodajući da su se posebno istakli njegovi savjetnici.

Iz Sindikata „Zelenila“ su u jučerašnjem saopštenju tvrdili i da su protiv jednog od članova njihovog Izvršnog odbora pokrenuta dva disciplinska postupka, gdje je „na jednom dokazano da nije kriv“.

„A na drugom je kažnjen zato što je uzeo nekoliko litara vode sa česme koja se nalazi u dvorištu 'Zelenila'...“. Navoder i da su se dešavale i „ozbiljne greške i propusti, počev od krađe goriva gdje niko ko je bio zadužen za taj dio posla nije snosio nikakve posljedice“. „Vijesti“ su ranije pisale da je uprava „Zelenila“ znala za taj slučaj, planirala da pokrene disciplinski postupak protiv tog zaposlenog za kojeg se sumnjalo da je to uradio, ali je on prije toga dao otkaz.