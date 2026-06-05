Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović dočekao je danas u Tivtu lidere Evropske unije i Zapadnog Balkana.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

U uvodnom obraćanju na Samitu EU–Zapadni Balkan poručio je da je za Crnu Goru velika čast što je domaćin ovog skupa u istorijskom trenutku za državu i njen evropski put.

„Ovo je prekretnica za našu državu, prvi Samit ove vrste koji se održava u Crnoj Gori tokom naših pristupnih pregovora, i to u godini u kojoj obilježavamo dvadeset godina od obnove nezavisnosti.“

On je istakao da je Tivat danas mjesto susreta Evrope i Zapadnog Balkana, ujedinjenih zajedničkom vizijom mirne, prosperitetne i sigurne budućnosti u evropskoj porodici.

„Ovaj Samit je prekretnica za Crnu Goru, za Zapadni Balkan i za samu Evropsku uniju. U trenutku kada je proces proširenja ponovo dobio strateški značaj, naš susret donosi novu nadu i novu energiju svim državama kandidatima.“

Predsjednik je istakao da Samit potvrđuje da se posvećenost, reforme i napredak prepoznaju i vrednuju, kao i da evropska perspektiva regiona ostaje stvarna i dostižna, te dodao da je za Crnu Goru ovo trenutak odgovornosti i odlučnosti kada šaljemo jasnu poruku da je Crna Gora spremna za završni korak.

„Odlučni smo da ispunimo svoje obaveze, iskoristimo ovu istorijsku priliku i postanemo prva naredna članica Evropske unije, dajući doprinos snažnijoj, sigurnijoj i ujedinjenijoj Evropi“, zaključio je predsjednik Milatović.