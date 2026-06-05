EXIT to Montenegro: Evo ko će otvoriti ljetnju sezonu u Ulcinju, a ko će je zaključiti krajem avgusta u Budvi!

Nakon što su već potvrđena neka od najvećih imena svjetske elektronske i festivalske scene poput Peggy Gou, Charlotte de Witte, Hugela, Johna Newmana, Maceo Plexa, EXIT to Montenegro dobija nova pojačanja!

Izvor: EXIT to Montenegro

Premijerno u Crnoj Gori nastupiće trojica velikana koji postavljaju standarde savremene elektronske muzike: Argy, najzvučniji predstavnik nove globalne elektronske generacije, zatim jedno od najuticajnijih imena globalne house i tech-house scene, Jamie Jones, a priču zaokružuje njemački techno vizionar Stephan Bodzin svojim jedinstvenim live nastupom.

Oni se pridružuju već impresivnom lajnapu za epicentar evropskog festivalskog turizma ovog ljeta. Za EXIT to Montenegro već je pristiglo više od 20.000 prijava posjetilaca iz više od 100 zemalja, što potvrđuje ogroman globalni interes za novo festivalsko poglavlje na crnogorskoj obali.

Program počinje na Velikoj plaži u Ulcinju, u „julskoj rupi”, gdje će od 1. do 3. jula biti organizovani uvodni programi, a glavni festivalski program na ovoj lokaciji, održava se od 3. do 6. jula. Glavne zvijezde prvog dijela festivalskog programa u Ulcinju biće Argy, Jamie Jones, Maceo Plex, Monolink, Stephan Bodzin, Awen, Deer Jade, Lanna i Space Motion!

Ovaj dio programa biće u znaku autentičnog, organskog doživljaja – sa ciljem očuvanja ekosistema Velike plaže, jednog od najznačajnijih u svijetu. Akcenat će biti na muzici, prirodi i čarima morske obale, pružajući posjetiocima priliku da uživaju u istinski opuštenoj atmosferi.

Velika plaža, dragulj ulcinjske rivijere, ujedno prepoznata kao jedna od najatraktivnijih kite surf destinacija na svijetu, dobiće posebno mjesto u festivalskom programu kroz sadržaje posvećene ovom sportu. U saradnji sa vodećim kite klubovima biće organizovan spektakularni kite show uz učešće brojnih vrhunskih kite surfera iz regiona i inostranstva, stvarajući jedinstven spoj muzike, prirodnih elemenata i prepoznatljive energije Ulcinja.

Drugi dio manifestacije seli se u Budvu, na plažu Bečići, krajem avgusta. Zagrijevanje za festival planirano je od 24. do 27. avgusta, dok će glavni program trajati od 28. do 31. avgusta. Plaža u Bečićima na zatvaranju ljetnje sezone ugostiće program u ravni najvećih svjetskih festivala, koji predvode Peggy Gou, Charlotte de Witte, Hugel, Johna Newmana, Enrica Sangiuliana, RPR Soundsystem i brojni drugi.

Za nezaboravno iskustvo pod otvorenim nebom crnogorske obale pobrinuće se i neizostavna domaća podrška koju čini više od 50 sjajnih izvođača, a koju predvodi vunderkind elektronske scene – Lanna, zajedno sa veteranima i majstorima svog zanata kao što su Laris, Millok, Proximus, Audiostorm, Rayo, Branko Vuković, Raven TK, Lekka, Rudhaman i mnogi drugi.

Vidi opis EXIT to Montenegro: Evo ko će otvoriti ljetnju sezonu u Ulcinju, a ko će je zaključiti krajem avgusta u Budvi! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EXIT to Montenegro Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: EXIT to Montenegro Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: EXIT to Montenegro Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: EXIT to Montenegro Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: EXIT to Montenegro Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: EXIT to Montenegro Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: EXIT to Montenegro Br. slika: 7 7 / 7

Podsjećamo, cilj projekta EXIT to Montenegro je produženje glavne turističke sezone, kao i razvoj muzičkog turizma, koji predstavlja najbrže rastuću granu turističke industrije i globalno generiše preko 100 milijardi eura. Procjenjuje se da će projekat EXIT to Montenegro ovog ljeta donijeti domaćem turizmu najmanje 210.000 noćenja i preko 40 miliona eura prihoda.

Više od 20.000 prijava iz više od 100 zemalja, svjedoči o izuzetnom globalnom interesovanju za EXIT to Montenegro, novo festivalsko poglavlje koje ovog ljeta stiže na crnogorsku obalu. Podsjećamo, oba festivala su besplatna za posjetioce, uz obaveznu registraciju putem linka, dok je vrlo ograničen kontingent VIP ulaznica dostupan na veb-sajtu festivala.