Teodori Džehverović bivši dečko demolirao stan: "Polomio sto, sve izlupao dok su živjeli zajedno"

Majka Teodore Džehverović žestoko oplela po bivšem „zetu“

Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga Official

Gordana Džehverović, majka pjevačice Teodore Džehverović, otkrila je da je Anđelo Ranković demolirao stan njene ćerke dok su živjeli zajedno.Gordana je gostujući u emisiji „Pitam za druga“ komentarisala odnos Anđela Rankovića i njegove majke, zbog koje se nedavno slomio u „Eliti 9“, ali i njegovo ponašanje u vezama.

„Kad je došao jednom kod mene u stan, znaš ti šta je ona njemu rekla na telefon, nije htjela da ga gleda, isprozivala ga, sačuvaj Bože, a on viče: ‘Nemoj mama, da mama, ne mama, jao mama...’ Nije htjela da čuje za Teodoru. Što mu ona lijepo ne nađe onda djevojku. On je meni rekao da iskorišćavam ćerku, da je ona meni zlatna koka. Da sam ja za metlu i za četku. A gdje njegova mama radi? Nigdje, sjedi kući gospođa mama i čuva svoju mamu, i dolazi joj bata“, rekla je Gordana i dodala:

„Ja Aniti sve vjerujem, on nju nikad nije volio, samo ju je iskoristio da dođe do prvog mjesta, ali mu je izmaklo. Nikad je nije volio, ja to garantujem. Šta je radio Sandri Rešić, ona je isto fina djevojka. Svake sezone gledam istu priču. On je nije ni pogledao kao smrdljiv sir. Vidiš šta je sve tjerao Anitu, šta je tražio od nje, ona se frapirala. Njoj kad je došao Anđelo, vau, bivši dečko Teodore Džehverović – to mu je jedina titula.“

Ona je prokomentarisala i Anđelov odnos sa Aneli Ahmić, te je istakla da je Aneli baš po njegovim standardima, ali da mu mama ni nju ne bi dozvolila.

„Po maminom standardu ne, ali po njegovom standardu da, to je taj fazon. Aneli je fatalna žena, on bi to par puta, da se pokaže, da se priča. Vidjeli smo da je na ostrvu sa Anitom plakao šta će ujka da mu kaže. Ja sam Teodori rekla da on nije za nju, dečko nema ni početak ni kraj. On je i Teodori izlomio sto, sve joj polomio kad su živjeli zajedno“, rekla je Džehva.

Nije je iznenadio ni Anđelov odnos sa Milenom Kačavendom.

„On se uživio u ulogu Kristijana Greja. Lijepo je Matora pričala za one igračkice u stanu što je imao, vjerujem da su njegove, ima predispozicija za te igre bez granica. Mogu da zamislim da je imao neke žene koje vole tako te mlade, nabildovane – muževi im po kancelarijama, pustili stomačiće, a onda ovaj dolazi sav napucan... Kačavenda ga je navukla na tanak led, ona je to imala u planu. Ja Kačavendu znam kad je imala 20 godina, znam dečka sa kojim je bila u Kačarevu, dolazila po klubovima, bila ribetina, namazana i prevejana, svjesno se igrala sa Anđelom i navukla ga da ga razotkrije. On je bio sa Anakondom, je l’ se vi sjećate toga? Onda Poršelina. Kako nije imao neku finu, čednu djevojku, pošto je tako fin dečko... Nego sve tako neke – da se uhvati za Anakondu, pa se spominju grupnjaci, to su one pričale, ja sam tako čula“, zaključila je Goca, koja ne vrši pritisak na ćerku da se uda.