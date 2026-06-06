Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18 stepeni, najviša dnevna od 21 do 31 stepen.

Izvor: MONDO

Na primorju pretežno sunčano, ponegdje uz slabu do umjerenu visoku oblačnost.

U kontinentalnim predjelima promjenljivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi lokalno za kratkotrajnu kišu, moguća i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima tokom popodneva. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18 stepeni, najviša dnevna od 21 do 31 stepen.

Podgorica: Pretežno sunčano i toplo, uz povremeno slabu do umjerenu oblačnost i malu mogućnost za kratkotrajnu popodnevnu nestabilnost. Vjetar uglavnom slab, tokom većeg dijela dana južni. Jutarnja temperatura vazduha oko 18 stepeni, najviša dnevna oko 30 stepeni.