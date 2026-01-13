Siniša Mali demantovao da je u vezi sa Teodorom Džehverović: Pričalo se da kriju romansu, isplivala prava istina

Ognjen Amidžić je u svojoj emisiji, između ostalog, ugostio i Sinišu Malog koji je stavio tačku na nagađanja koja kruže mjesecima na mrežama

Poslednjih mjeseci, mrežama kruže glasine da je pjevačica Teodora Džehverović u tajnoj vezi sa Sinišom Malim. Vatrena crnka ove navode do sada nije komentarisala, a nije ni poznato ko je i zašto pokrenuto priče o navodnom odnosu.

Međutim, političar je sada bio gost emisije "Amidži Šou" gdje je prvi put otkrio istinu o ovom odnosu. Mali je izričito demantovao glasine o vezi sa Teodorom.

- Negde sam pročitao da ste ti i Teodora Džehverović navodno u nekoj vezi. Ti je nikad nisi ni sreo ni vidio - upitao je Ognjen Amidžić.

- Ne, odgovorio je , kratko i jasno i time stavio tačku na spekulacije.

