logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Siniša Mali demantovao da je u vezi sa Teodorom Džehverović: Pričalo se da kriju romansu, isplivala prava istina

Siniša Mali demantovao da je u vezi sa Teodorom Džehverović: Pričalo se da kriju romansu, isplivala prava istina

Autor Jelena Sitarica
0

Ognjen Amidžić je u svojoj emisiji, između ostalog, ugostio i Sinišu Malog koji je stavio tačku na nagađanja koja kruže mjesecima na mrežama

Siniša Mali demantovao da je u vezi sa Teodorom Džehverović Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Instagram/ teodoradzehverovic/screenshot

Poslednjih mjeseci, mrežama kruže glasine da je pjevačica Teodora Džehverović u tajnoj vezi sa Sinišom Malim. Vatrena crnka ove navode do sada nije komentarisala, a nije ni poznato ko je i zašto pokrenuto priče o navodnom odnosu.

Međutim, političar je sada bio gost emisije "Amidži Šou" gdje je prvi put otkrio istinu o ovom odnosu. Mali je izričito demantovao glasine o vezi sa Teodorom.

- Negde sam pročitao da ste ti i Teodora Džehverović navodno u nekoj vezi. Ti je nikad nisi ni sreo ni vidio - upitao je Ognjen Amidžić.

- Ne, odgovorio je , kratko i jasno i time stavio tačku na spekulacije.

Inače, Ognjen Amidžić će u specijalnom novogodišnjem izdanju ugostiti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, pjevačicu Anđelu Ignjatović Breskvicu, ministra finansija Sinišu Malog i voditeljku Sanju Marinković.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Teodora Džehverović siniša mali

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ