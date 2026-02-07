Isplivao cjenovnik Teodore Džehverović: Očas posla zaradi prosječnu platu u Srbiji

Teodora Džehverović zarađuje preko društvenih mreža.

Izvor: Instagram printscreen/teodoradzehverovic

Pored primarnog zanimanja, odnosno pjevanja, mnoge domaće poznate ličnosti dosjetile su se da na lak način zarade dodatni novac. Naime, veliki dio njih ozbiljne prihode ostvaruje i putem društvenih mreža.

Među mlađom generacijom koja zarađuje značajne cifre nalazi se i pjevačica Teodora Džehverović, a sada je otkriveno i koliko tačno.

Njene koleginice često dogovaraju tarife usmeno, dok je Džehva to učinila kroz prepisku i otvoreno navela precizne cijene.

Na pitanje jednog korisnika da li radi reklame, pjevačica, odnosno njen tim, odgovorili su direktno i bez uvijanja.

„Zdravo. Reklame naplaćujemo. Objavljivanje reklame sa proizvodom koji mi odaberemo na storiju iznosi 500 eura. Objavljivanje na fidu, odnosno profilu, iznosi 700 eura. Srdačan pozdrav“, navodi se u poruci poslatoj sa njenog zvaničnog profila.

S obzirom na to da Teodora ima ogroman broj pratilaca i da je veoma aktivna na društvenim mrežama, jasno je da se ovakvim tempom oglašavanja može zaraditi ozbiljan novac na mjesečnom nivou.

Samim tim, ne čudi ni činjenica da je dolazak do nekretnina u takvim okolnostima znatno lakši.

Teodora nije usamljena u ovom poslu. Kako se navodi, pjevačice poput Milice Pavlović od velikih kampanja mogu da zarade i oko 25.000 eura, dok mlada zvijezda Breskvica, odnosno Anđela Ignjatović, po jednoj kampanji sa bjuti brendovima uzima između 5.000 i 15.000 eura.