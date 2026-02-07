Isplivao cjenovnik Teodore Džehverović: Očas posla zaradi prosječnu platu u Srbiji

Teodora Džehverović zarađuje preko društvenih mreža.
Pored primarnog zanimanja, odnosno pjevanja, mnoge domaće poznate ličnosti dosjetile su se da na lak način zarade dodatni novac. Naime, veliki dio njih ozbiljne prihode ostvaruje i putem društvenih mreža.
Među mlađom generacijom koja zarađuje značajne cifre nalazi se i pjevačica Teodora Džehverović, a sada je otkriveno i koliko tačno.
Njene koleginice često dogovaraju tarife usmeno, dok je Džehva to učinila kroz prepisku i otvoreno navela precizne cijene.
Na pitanje jednog korisnika da li radi reklame, pjevačica, odnosno njen tim, odgovorili su direktno i bez uvijanja.
„Zdravo. Reklame naplaćujemo. Objavljivanje reklame sa proizvodom koji mi odaberemo na storiju iznosi 500 eura. Objavljivanje na fidu, odnosno profilu, iznosi 700 eura. Srdačan pozdrav“, navodi se u poruci poslatoj sa njenog zvaničnog profila.
S obzirom na to da Teodora ima ogroman broj pratilaca i da je veoma aktivna na društvenim mrežama, jasno je da se ovakvim tempom oglašavanja može zaraditi ozbiljan novac na mjesečnom nivou.
Samim tim, ne čudi ni činjenica da je dolazak do nekretnina u takvim okolnostima znatno lakši.
Teodora nije usamljena u ovom poslu. Kako se navodi, pjevačice poput Milice Pavlović od velikih kampanja mogu da zarade i oko 25.000 eura, dok mlada zvijezda Breskvica, odnosno Anđela Ignjatović, po jednoj kampanji sa bjuti brendovima uzima između 5.000 i 15.000 eura.