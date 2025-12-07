Teodora priznala zašto nije snimila hit koji je Nataša Bekvalac otpjevala: Poznato da li misli da je njena verzija bolja

Teodora Džehverović govorila je pjesmi "Crni labud".

Pjevačica Teodora Džehverović sletjela je u Beograd u braon kaputu koji je ukombinovala sa torbom iste boje, a dok je veselo pozirala fotografima, upitana je zašto nije snimila pjesmu "Crni labud" koju pjeva Nataša Bekvalac.

"To je pjesma Nataše Bekvalac koja je sada izašla, ali... u tom trenutku sam mislila da ne treba da se nađe na albumu, ali nećemo o tome", rekla je ona i otkrila da joj je Natašina verzija predivna.

Na konstataciju novinara da veliki broj ljudi tvrdi da je Teodorina verzija bolja, pjevačica je odgovorila:

"Stvarno ne bih o tome, jer ne bih da se pravi upoređivanje. Nataša je izvela onako kako treba. Ja sam pustila da neko iznese na pravi način, a Nataša je to definitivno uradila", rekla je ona.