Uprava policije oglasila se povodom medijskih navoda o odlasku Aca Đukanovića iz Crne Gore, navodeći da je njegov izlazak iz zemlje odobren u skladu sa važećim zakonskim procedurama

„Povodom navoda objavljenih u pojedinim medijima koji se odnose na napuštanje teritorije Crne Gore od strane lica Aca Đukanovića, a imajući u vidu da je riječ o licu i predmetu koji su bili predmet značajne pažnje javnosti, obavještavamo javnost da je imenovanom odobrenje za privremeni odlazak u drugu državu izdao sudija Osnovnog suda u Nikšiću“, saopšteno je iz Uprave policije.