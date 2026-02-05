"Kad priča o meni da stoji mirno!": Jelena Karleuša pobijesnila zbog Teodorine izjave, brutalno je isprozivala

Jelena Karleuša otvoreno je govorila o svojoj koleginici Teodori Džehverović.

Jelena Karleuša prokomentarisala je izjavu Teodore Džehverović koja je rekla da je njen duet sa reperom Devitom "Vudu" poznatiji od Jeleninog dueta s njim "Nepogrešivo".

Karleuša je istakla da Teodoru i njene pjesme ne smatra dugotrajnim na muzičkoj sceni.

"Ja stvarno nisam ni znala da ona ima duet sa Devitom, ne znam ni kako se zove, tako da je iz svačije perspektive to njegov uspjeh i njegova karijera su...", počela je Jelena, a onda ju je novinar prekinuo i rekao kako je Teodora istakla da "poštuje, da joj se dopada pjesma, ali da mora da bude iskrena".

"Mjerilo onoga što jedna Teodora misli da je hit i šta ja mislim da je dobra i kvalitetna pjesma i hit, kao i onim što će trajati, potpuno je drugačije. Ljudi poput Teodore ne traju više od tri mjeseca i treba da se zapitaju zašto je to tako", poručila je.

Karleuša je naglasila da su za nju mjerilo uspjeha pjesme koje opstaju decenijama.

"Moje pjesme traju decenijama. Njeno ne traje koliko znam ništa. Ja stvarno ne znam nijednu pjesmu od te djevojke, ali poštujem svačiji rad, svačiju borbu, ali moramo biti realni - ona kad priča o meni, mora da stoji mirno i da sa poštovanjem i uvažavanjem govori", zaključila je Karleuša za Informer.

