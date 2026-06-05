Hiljade građana u Tirani traže ostavku premijera Edija Rame zbog kontroverznog projekta Džareda Kušnera u zaštićenoj zoni. Rama tvrdi da je riječ o hibridnom ratu iza kog stoje Iranci.

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Hiljade građana već šesti dan protestuju ispred sedišta vlade u Tirani, protiveći se kontroverznom turističkom projektu u zaštićenom području Zvernec i zahtevajući ostavku premijera Edija Rame. Protesti su se proširili i na druge gradove poput Valone, Drača i Elbasana, a podrška stiže i od albanske dijaspore iz SAD i Njemačke, pišu albanski mediji.

U središtu spora je luksuzni projekat povezan sa Džaredom Kušnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trampa, koji bi obuhvatio zaštićeno ostrvo i dio obale na jugu zemlje. Planovi investicionog fonda Affinity Partners, koji je osnovao Kušner, izazvali su snažno protivljenje ekoloških aktivista i kritičara.

Kušner planira izgradnju luksuznih turističkih kompleksa uz podršku svoje supruge Ivanke Tramp. U razgovoru za The Guardian izjavio je da želi da stvori "vrhunski luksuzni rizort" koji bi bio idealno mesto za odmor njegove porodice i prijatelja.

Ivanka Tramp: Ostali smo očarani ostrvom

Ivanka Tramp našla se ove nedelje na meti kritika nakon što je u jednom podkastu govorila o projektu. Ispričala je da su ona i Kušner bili "očarani" ostrvom nakon prve posjete i da projekat predstavlja vrhunac njenog iskustva u poslu sa nekretninama, putovanjima i razmišljanju o tome kako želi da živi.

"Ovo je rezultat svega što sam naučila u poslu sa nekretninama, svih putovanja i razmišljanja o tome kako želim da živim i kako vjerujem da ljudi sve više žele da žive", rekla je Ivanka.

Albanska vlada dala je preliminarno odobrenje za projekat na ostrvu Sazan u decembru 2024., ubrzo nakon ponovnog izbora Donalda Trampa. Projekat je dobio status "strateškog investitora", što omogućava ubrzano izdavanje potrebnih dozvola i saglasnosti.

"Ne protestujemo samo za Zvernec, već za cijelu Albaniju"

Pozivi na ostavku vlade sve su glasniji, a demonstranti traže duboke političke promjene. Jedan od njih poručio je sa protesta kako se ne radi samo o jednoj lokaciji, već o budućnosti cele zemlje, prenosi portal Mapo. Poručio je da premijer Edi Rama i vođa opozicije Sali Beriša moraju da odu.

"Ostavka! Rama misli da ste otišli u Njemačku, ali niste. Oni koji danas moraju da odu su Rama i Beriša. Odlazi Rama. Odlazi Beriša. Nismo ovde samo zbog Zverneca, već zbog cijele Albanije. Ono što žele da urade Zvernecu, Rjoliju i Valboni, žele da urade celoj Albaniji, ali nećemo im dozvoliti. Albanija Albancima, smrt izdajnicima. Žele da predaju Zvernec da biste vi radili kao konobari u svetskim bordelima. Ostavka i revolucija!", izjavio je jedan od građana za govornicom.

Jedna učesnica protesta istakla je kako vlast pokušava da delegitimizuje njihov pokret. "Prvo su nam rekli da smo Grci, zatim da smo Rusi, a danas smo ispali i Iranci. Vlast kojoj je došao kraj ne shvata da su ovde dobri i slobodni Albanci koji vole Albaniju samo za Albance", rekla je, dodavši da je jedini zahtjev jasan: "Premijeru, podnesi ostavku."

Rama: Iza protesta stoje Iranci, ovo je hibridni rat

Albanski premijer Edi Rama tvrdi da se Albanija nalazi usred "hibridnog rata" i da proteste podstiču strane sile. Govoreći na samitu EU - Zapadni Balkan u Tivtu, Rama je izjavio kako se ne radi o ekološkom pitanju.

"Tamo nije riječ o okolini, to je hibridni rat. Iza protesta stoje Iranci, koji su i ranije bili uključeni u slične napade", rekao je Rama, javlja Gazeta Dita. U razgovoru za Euronews, Rama je rekao da se protivljenje investiciji pojačava pomoću botova, lažnih profila na društvenim mrežama i neprijateljskih sila koje iskorišćavaju ekološku zabrinutost.

"Napadnuti smo", ustvrdio je. Odbacio je priče o tajnom dogovoru. "Širi se priča da se radi o tajnom dogovoru između mene i Bibija Netanjahua preko Džareda Kušnera, što je potpuna izmišljotina", kazao je Rama.

"Nema umirućih flamingosa ni depresivnih kornjača"

Premijer je takođe pokušao da umiri kritičare tvrdeći da konačni predlog projekta još nije ni predat albanskim vlastima.

"Postoji li iskaz interesovanja za projekat? Da. Postoji li projekat? Ne. Investitori rade na projektu. Moramo vidjeti kada će projekat biti predstavljen", rekao je, obećavši da će svaki predlog proći stroge procedure i biti predstavljen javnosti. Rama je odbacio i slike koje kruže internetom, a koje sugerišu da bi rizort naštetio biodiverzitetu. "Društvenim mrežama kruže brojne slike projekata koji nemaju veze sa ovim, slike umirućih flamingosa, depresivnih kornjača i svega ostalog. To ne postoji", naglasio je.

Branio je i ekološke standarde, tvrdeći da je cilj izgraditi "najekskluzivniju i ekološki najvredniju destinaciju". Uprkos protestima, Rama je poručio da demonstracije neće odrediti budućnost investicije. "To se nikada neće dogoditi. Ne dok sam ja na vlasti", zaključio je.

(Index/MONDO)