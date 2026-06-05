Dimitris Janakopulos napravio je novi skandal i uletio na teren, a Panatinaikos je pobijedio Olimpijakos u drugom meču finalne serije
Panatinaikos je u drugom meču finalne serije pobijedio Olimpijakos pred svojim navijačima i izjednačio je rezultat u seriji - 68:58. Ponovo je u centru pažnje bio Dimitris Janakopulos koji je napravio novi skandal. Sudije su na kratko morale da prekinu meč.
U završnici prvog poluvremena je kontroverzni vlasnik kluba uleteo na parket i počeo da viče na arbitre nezadovoljan njihovim odlukama. Mahao je rukama i vikao, dok ga neko nije sklonio. Arbitri su odmah izdali upozorenje da će da prekinu meč ukoliko se nešto slično ponovi.
Dimitris Giannakopoulos with the referees#paobc#olympiacosbc#greecepic.twitter.com/hSIWUyCkyJ— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_)June 5, 2026
Izgleda da je to "poguralo" ekipu pošto je na poluvremenu tim iz Pireja vodio (30:29). Onda je "eksplodirao" Najdžel Hejs Dejvis koji jednostavno nije mogao da promaši. Pogađao je iz svih mogućih pozicija, posebno za tri poena i donio dvocifrenu prednost na ulasku u posljednji kvartal (48:38). Olimpijakos je probao da se vrati, nije se predavao do kraja, ali nije došlo do preokreta.
Najbolji kod pobjednika bio je upravo Hejs Dejvis (23, 5/8 za tri), i Džedi Osman (11, 6sk), na drugoj strani su se istakli Evan Furnije (15, 7sk, 7as) i Donta Hol (11, 3sk).
Treći meč igra se u Pireju, četvrti opet u "OAKA" dvorani, a eventualna "majstorica" igraće se pred navijačima crveno-bijelih.