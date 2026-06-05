Ministar finansija Novica Vuković poručio je da današnji događaj prevazilazi značaj jednog međunarodnog poreskog sporazuma.

Izvor: Ministarstvo finansija

U okviru Samita Evropska unija – Zapadni Balkan, danas je u Tivtu potpisan Ugovor između Crne Gore i Kraljevine Španije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, čime su dvije države otvorile novo poglavlje ekonomske saradnje i dodatno učvrstile partnerske odnose, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Kako se navodi, ugovor su potpisali ministar finansija Crne Gore Novica Vuković i ambasador Kraljevine Španije u Crnoj Gori, sa sjedištem u Beogradu, Huan Hose Sans Aparisio, u prisustvu predsjednika Vlade Crne Gore Milojka Spajića i predsjednika Vlade Kraljevine Španije Pedra Sančeza.

"Potpisivanje ovog sporazuma predstavlja snažan signal međunarodnoj poslovnoj zajednici da Crna Gora nastavlja da gradi stabilan, predvidiv i konkurentan ekonomski ambijent, utemeljen na principima pravne sigurnosti, poreske transparentnosti i najboljim međunarodnim praksam" kaže se u saopštenju.

Dodaje se da ugovor eliminiše rizik dvostrukog oporezivanja za građane i privredne subjekte koji posluju između dvije države, olakšava prekogranične investicije i trgovinu, te uspostavlja dodatne mehanizme za sprečavanje poreske evazije i agresivnog poreskog planiranja.

Ministar finansija Novica Vuković poručio je da današnji događaj prevazilazi značaj jednog međunarodnog poreskog sporazuma.

"Potpisivanje ovog ugovora sa Kraljevinom Španijom predstavlja još jednu potvrdu da Crna Gora uspješno sprovodi reforme i gradi sistem koji je u potpunosti usklađen sa evropskim i međunarodnim standardima. U trenutku kada je naša država domaćin jednog od najvažnijih političkih događaja u regionu, šaljemo jasnu poruku da Crna Gora nije samo kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, već država koja evropske standarde već danas pretvara u konkretne politike i rezultate. Ovim sporazumom otvaramo prostor za snažnije investicione tokove, jačamo povjerenje investitora i dodatno povezujemo dvije prijateljske države. To je korist za privredu, za građane i za ukupni ekonomski razvoj Crne Gore. Posebno je značajno što ovaj ugovor potpisujemo upravo danas, kada je Tivat centar evropskog političkog dijaloga. To potvrđuje da Crna Gora nastupa kao kredibilan partner, pouzdan saveznik i država koja je spremna za naredni korak na svom evropskom putu" istakao je Vuković.

Iz Ministarstva finansija ističu da potpisivanje ugovora sa Španijom predstavlja dio šire politike Vlade Crne Gore usmjerene ka jačanju međunarodne ekonomske saradnje, privlačenju kvalitetnih investicija i stvaranju regulatornog okvira koji podstiče rast, konkurentnost i održivi razvoj.

"Danas potpisani ugovor još jedna je potvrda da Crna Gora ubrzano gradi evropsku ekonomiju, evropske institucije i evropsku budućnost" zaključuju u saopštenju.