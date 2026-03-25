Snaja i brat Teodore Džehverović sa ćerkom hitno napustili Dubai: "Iscrpila nas je ova situacija"

Adriana Kadar je detaljno objasnila kako trenutno izgleda život u Dubaiju.

Influenserka Adriana Kadar sa suprugom Savom Džehverovićem i ćerkicom Doroteom preselili su se u Dubai, gdje su se nedavno u nekoliko djelova grada čule eksplozije.

Brojni njeni pratioci na društvenim mrežama zatrpali su je porukama, i nakon što se oglasila usred napada, sada je otkrila gdje se nalaze.

Adriana je odlučila da odgovori na pitanja pratilaca sa Instagrama, a jedno o njih je glasilo: "Dado, da li ste u Srbiji?".

Ona je podijelila emotivnu fotografiju njihove ćerkice Dorotee iz šetnje, a uz nju je stiglo i dugo očekivano priznanje o tome kroz šta prolaze, pa i odgovorila na pitanje.

"Jesmo. Planirali smo da dođemo krajem marta da zajedno proslavimo Uskrs, ali smo malo pomjerili dolazak. Nije ništa dramatično, samo je ova cijela situacija sa ratom i svim dešavanjima oko toga malo iscrpljujuća, pogotovo kad imaš dijete pa sve nekako drugačije doživljavaš. Bukvalno smo samo htjeli da napravimo malu pauzu i da se malo sklonimo od svega, da se resetujemo i budemo u mirnijem okruženju. Ovdje smo do Uskrsa, pa posle planiramo Bali, ako sve bude ok", napisala je Adriana i stavila stiker bijelog srca.

Podsjetimo, Sava Džehverović, brat Teodore Džehverović, i Adriana, odlučili su se na život i biznis u Dubaiju - kupili su stan i upisali ćerku u vrtić.

Ipak, Goca je nedavno isticala da, ukoliko se situacija na Bliskom istoku dodatno zaoštri, porodica će se vratiti u Srbiju.

"Čujemo se svaki dan, tri, četiri puta u toku dana, rat ko rat, nikom nije dobro donio. To se desilo, oni gađaju te američke ambasade, ne znam ko je koga pogodio, nije prijatno. Ali kod Save je situacija bezbjedna, neće da gađaju civile. Nema straha, jesu malo ljudi zabrinuti, ali ja pokušavam da idem na neku šalu, na neku foru, da se prisjetimo kako je bilo kod nas bombardovanje, Tea je tad bila mala. U nekim ključnim momentima, ja sam veoma jaka, nema straha, panike, pogrešnih poteza, tada sam smirena i temeljna", rekla je Goca tada u emisiji "Pitam za druga".

"Tea je tad bila mala, ljudi su izlazili po podrumima, ja sam to svela da tako mora, bili smo svi zajedno kod kuće. Bila sam šokirana, bila sam u Dubaiju, znam kakav je grad, ne može čovjek da povjeruje da se to desilo. On je rizikovao kad je krenuo u Dubai, uložio je sav novac koji je imao u taj njihov projekat, oni idu na bazen, na igralište, kreću se. Ima ljudi koji su u panici, a oni su dosta stabilni, drže se hrabro, ako bude se zaoštrilo, rekla sam im nek se vrate u Srbiju i to je to."