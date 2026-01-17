Oglasila se Teodora Džehverović nakon incidenta na nastupu: Muškarac je gađao čašom dok je pjevala

Teodora Džehverović je istakla da situacija nije bila prijatna.

Izvor: Instagram/ teodoradzehverovic/screenshot

Popularna pjevačica Teodora Džehverović oglasila se nakon incidenta na nastupu u Francuskoj, o čemu bruje svi na društvenim mrežama.

Naime, dok je Teodora nastupala zajedno sa plesačicama, mladić iz publike ju je gađao čašom koja ju je pogodila u grudi. Iako je doživjela veliku neprijatnost koja ju je u prvi mah zbunila, Teodora se ponijela kao pravi profesionalac, te je nastavila nastup kao da se ništa nije desilo.

Ovaj incident je, po svemu sudeći, bio isplaniran, budući da je baš taj trenutak kamerom mobilnog telefona zabilježila osoba koja je stajala tik domladića koji je gađao Teodoru, a snimak je, očekivano, u rekordnom roku završio na TikToku i drugim društvenim mrežama, gdje su korisnici stali u zaštitu Teodore.

Otkrila je kako se osjeća nakon incidenta i šta se zapravo desilo.

"Naravno da nije prijatno, ali ovo je posao u kom susrećeš različite ljude i različite nivoe zrelosti. Ja biram da se bavim muzikom i ljubavlju koju dobijam, a ne pojedinačnim incidentima", rekla je Teodora.

"Vjerujem da je u pitanju nezrelost i želja za pažnjom, a ne zla namjera. To su godine kada se još uči šta znače granice i poštovanje, zato ne želim da bilo koga obilježavam ili osuđujem. Želim im sve najbolje, a ja ću se svakako fokusirati na hiljade i hiljade dobre publike koja mi prenosi ljubav i poštovanje godinama", zaključila je popularna pjevačica.