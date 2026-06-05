Žena iz Prokuplja večeras je mobilnim telefonom više puta udarila svog supruga i nanijela mu povrede po glavi i licu. Povrijeđeni muškarac je zbrinut u bolnici i dijagnostika je u toku.
Žena iz Prokuplja večeras oko 19 časova nanela je povrede po glavi svom suprugu. On je nakon što mu je ukazana pomoć u Hitnoj službi Doma zdravlja prebačen na Odeljenje urgentne medicine Opšte bolnice Prokuplje.
Prema prvim informacijama, ona ga je nekoliko puta udarila mobilnim telefonom po glavi i nanijela mu više posjekotina na licu, a čovjek je nakon onoga što mu se dogodilo prilično uznemiren, te je potražio medicinsku pomoć.
Riječ je o paru u srednjim tridesetim godinama.
U toku je dijagnostika povreda.
(Kurir/MONDO)