"Kažu sram me bilo što pjevam, a izdržavam 3 porodice": Darko Lazić otvorio dušu na prvom nastupu nakon smrti brata

Poznati pjevač iskreno je govorio nakon velike tragedije.

Darko Lazić pojavio se u javnosti prvi put nakon velike porodične tragedije – pogibije njegovog rođenog brata Dragana Lazića, 11. marta ove godine.

Popularni pjevač stigao je na nastup u Sloveniji ovog petka, a prije izlaska na binu, poslije ponoći, dao je intervju za domaće medije.

Emotivan i iskren, Darko je priznao kako se osjeća, kako se porodica nosi sa svime što ih je zadesilo, a odgovorio je i na neprijatne poruke koje dobija od nekolicine ljudi, koji su mu zamjerili što se vratio pjevanju.

"Ne znam šta bih ti rekao... Prihvatio sam to, jednostavno... Život ide dalje, a nažalost ponekad život nije fer, ali moj posao je da pjevam i morao sam da nastavim da pjevam. Pritom, znam da prvi on ne bi želio da prekinem da pjevam. Nešto sam skoro pročitao, da su ljudi počeli uveliko da komentarišu nešto, kao, 'sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana, već ideš da pjevaš...'. Samo sam u sebi pomislio, pa čekajte, ljudi, imate li vi malo respekta i da napišete tako nešto? Ipak ja moram da izdržavam i tri porodice", počeo je Darko.

Kaže da može brata da vrati, više ne bi ni zapjevao.

"Najradije, kad bih znao da mogu da ga vratim, ne bih nikad više u životu zapjevao. Ali, moja publika od mene očekuje da pjevam i prvi on bi bio ljut kad bi znao da ne pjevam, a on je uz mene uvijek i gleda nas sa ljepšeg mjesta. On je uz mene, u mom srcu, večeras ću i prvi put pjevati za njega, i do kraja života", istakao je Darko.

On je nekoliko sati nakon smrti brata izašao pred medije koji su bili okupljeni u blizini njegove kuće. Ističe da razumije da je i to posao, te da je donio odluku da da izjavu iz poštovanja i vaspitanja.

"I to je posao. Mediji su došli tu zbog posla... Ja sam skupio malo snage i, iz poštovanja prema medijima, iako nijesu ispali fer, većina, neću da imenujem, ali nijesu pokazali ni malo respekta. Ali, ja sam... Čovjek je veliki onoliko koliko zna da prašta, tako da, ja sam iz poštovanja i mog kućnog vaspitanja izašao i dao kratku izjavu, koliko sam imao snage. Smatram da je to bilo u redu", kazao je Lazić.

Nastup na koji je stigao spada u one veće, a Darko kaže da je želja njegovog brata i bila da on radi velike koncerte.

"Veliki je koncert u pitanju, a moj brat je meni govorio i želja mu je bila: 'Kada ćeš ti više da pjevaš velike koncerte?!'. Ja nijesam sam, ja se od njega nijesam oprostio, znam da je sa mnom i pored mene i večeras, da me gleda i da mi on daje snagu da pjevam", rekao je Darko.

Na Instagramu je podijelio snimak na kom pjeva emotivnu pjesmu Sinan Sakić, a za naš portal otkriva da će tu pjesmu, zbog Dragana, od sada pjevati na svakom nastupu.

"To je pjesma koju je on u posljednje vrijeme baš volio, tjerao je i mene da je pjevam, tako da ću večeras pjevati tu pjesmu. Rekao sam da ću svaki svoj nastup do kraja života pjevati za njega tu pjesmu. I mnoge druge. Pjevam za njega i za njegovu dušu."